Quem não quita IPTU em dia pode parar no SPC

Prédio onde funciona a Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Viana

Quem não quitar em dia o IPTU no Espírito Santo corre risco de parar no Serviço de Proteção ao Crédito. Isso porque o Tribunal de Contas do Espírito Santo, Ministério Público Especial de Contas e Tribunal da Justiça do Espírito Santo, por meio da Deliberação Conjunta, recomendou que as Prefeituras cobrem os atrasos.

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Isso devido aos índices de inadimplência, que impressionam em algumas cidades. Em Viana, por exemplo, a inadimplência chegou a 80%.

Dos R$ 21 milhões lançados para pagamento de IPTU no ano passado, o município obteve retorno somente de R$ 4 milhões, ficando pendentes o pagamento de R$ 17 milhões do imposto.

Com isso a Prefeitura, decidiu enviar comunicados para pagamento desta dívida, o que será feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).

A secretária de Administração, Gestão de Pessoas e Finanças de Viana (SEMAFI), Emanuela Alves Pedroso, alerta que a falta desses recursos afeta os investimentos da cidade.

"O desenvolvimento da cidade e a melhoria da qualidade de vida dos Vianenses está dentro do contexto de investimentos que o município tem capacidade de realizar. Essa redução no valor recebido de impostos de competência municipal que já estão lançadas com a programação de investimentos, quando não entra, a gente tem que reduzir também os investimentos no município".

A Rádio CBN Vitória fez um levantamento na Grande Vitória para ver o posicionamento dos municípios diante da recomendação, do ano de 2013.

A prefeitura da Serra informa que está estudando a medida. O que já é adotado no município é o protesto de títulos em cartório e a inscrição em dívida ativa. O valor mínimo para protesto é de R$ 200 e para execução da dívida é de R$ 500. O percentual de inadimplência de IPTU em 2016 foi de 40,43%.

A Prefeitura de Cariacica informou que já age por meio de protesto em cartório de débitos inscritos na dívida ativa do município desde 2013. No entanto, os devedores têm a oportunidade de regularizar a sua situação por meio do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2017. O programa segue até 15 de agosto.