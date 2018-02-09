Quem não fez biometria ficará impedido de tirar passaporte até março

Fila para o cadastramento biométrico em Vila Velha Crédito: Gazeta Online

O eleitor de Vila Velha que não fez o recadastramento biométrico ficará impedido de tirar passaporte ou tomar posse em cargos públicos até pelo menos o dia 26 de março.

Só a partir desta data o Tribunal Regional Eleitoral vai regularizar, de fato, os documentos de quem procurar a Justiça. Após várias prorrogações, esta sexta-feira (09) foi, finalmente, o último dia para o recadastramento na central biométrica montada no Shopping Boulevard. Uma confusão chegou a ser registrada nesta sexta quando uma mulher foi acusada de xingar uma servidora do TRE. A Polícia Militar chegou a ir ao local, mas a servidora optou por não registrar um boletim de ocorrência.

O mês de janeiro foi marcado por filas enormes de eleitores que deixaram o procedimento para a última hora e chegaram a virar a madrugada no shopping para garantir a biometria.

Até a última quinta-feira (08), o balanço do TRE indicava que mais de 85% dos 329 mil eleitores de Vila Velha já tinham procurado a central. O índice é considerado satisfatório pelo TRE, já que moradores com idade acima de 70 aos têm voto facultativo e, por isso, não são obrigados a revisar o título de eleitor caso não queiram votar.

A partir deste sábado (10), os títulos de eleitores que não fizeram o cadastramento começarão a ser cancelados. Entre outras sanções, o morador com o título cancelado não poderá participar de licitações e se matricular em instituições públicas de ensino. Algumas empresas privadas também pedem a quitação eleitoral para efetivar as vagas de emprego.

Coordenador da Central Biométrica de Vila Velha, Marcos Roberto Sousa explicou que quem não fez o recadastramento deve procurar a Justiça Eleitoral a partir do dia 19 de fevereiro, mas isso não significará que o título será regularizado de forma imediata.

"A partir do dia 19 ele pode procurar, já em vistas de regularizar. Mas a regularização efetiva só depois do dia 26 de março. Efetivamente, só a partir do dia 26 de março que ele vai ter a situação liberada", reforça.

Agora os eleitores devem procurar os cartórios eleitorais, que não vão abrir durante o carnaval e terão o expediente suspenso nos dias 15 e 16 de fevereiro, por conta da transferência da Central de Recadastramento Biométrico. O retorno do atendimento nos cartórios, em seu lugar original, acontecerá na segunda-feira. Marcos Roberto alertou, porém, que o atendimento nos cartórios pode demorar devido ao número reduzido de atendentes.

"A partir do dia 19, os três cartórios de Vila Velha estarão abertos para atender o público, mas são menos atendentes: 2, 3 em cada cartório. Vai ser complicado para o eleitor que não fez porque aqui tinha 55, 69 atendentes", disse.