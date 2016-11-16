Quem não conseguir passar pelas "roletas altas" poderá entrar pela porta traseira

Quem não conseguir passar pelas “roletas altas”, que estão em fase de testes nos ônibus do Sistema Transcol desde o dia 14 de novembro, deverão entrar pela porta de trás. Devido às dificuldades que podem ser encontradas por passageiros obesos, gestantes, com crianças no colo ou até mesmo com sacolas de compras, a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV) instruiu os rodoviários a permitirem a entrada pelas portas traseiras.

Desde que entrou em vigor, a medida tem provocado divergência entre os usuários em relação a aplicabilidade da catraca mais alta, que tem 84 cm. Vídeos postados nas redes sociais mostram problemas encontrados pelos passageiros para transpor a catraca, sobretudo, os que estão acima do peso. Nos comentários, internautas argumentam sobre a necessidade de reforço na segurança, mas criticam o modelo adotado. Em um deles, o usuário diz que a “roleta é constrangedora, não coíbe a violência, mas atrapalha a vida do cidadão que utiliza o serviço”.

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A medida, que está sendo testada na linha 661, em Vila Velha, é uma tentativa de diminuir a criminalidade e os prejuízos provocados pelos “puladores de roleta”, que passam sem pagar passagem, gerando uma evasão na receita em torno de R$ 100 mil mensais.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Carlos Roberto Louzada, acredita que os benefícios serão maiores do que os transtornos. “Estamos tentando uma forma de reduzir que os infratores pulem a roleta, pois os cidadãos de bem pagam, enquanto outros pulam. Isso prejudica o trabalhador, o patrão e quem usa”, comenta.

Impactos

Usuário do transporte coletivo, Carlos Roberto Silva, 60 anos, acredita que a medida vai inibir a ação de criminosos, mas vai impactar em outros aspectos. “A gente vai ter atrasos com os usuários que estão com bolsas e outros objetos volumosos, por conta da dificuldade em passar na roleta”, conta. Apesar de enxergar transtornos para cruzar a catraca, Gardênia Alencar, 29 anos, também defende o modelo. “Vai melhorar bastante e trazer segurança para os passageiros. Tudo é fase de adaptação”, completa.