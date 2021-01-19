Quem é a primeira pessoa a receber a vacina contra a Covid no ES?

A vacinação contra a Covid-19 começa nesta segunda-feira (18) no Estado. O governo federal vai enviar mais de 90 mil doses de Coronavac na primeira fase de imunização
Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 21:17
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