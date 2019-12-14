"Quem contrata pistoleiro para dar susto?", diz sogra de agricultora

A investigação policial que apura a morte da agricultora Thamires Lorençoni, ocrrida no último dia 30, em Vargem Alta, segue sem um desfecho. Na última quinta-feira (12), Sula e Flávia Almeida, mãe e filha que estão presas por suspeita de envolvimento no caso, prestaram depoimento e confessaram ter contratado pistoleiros, mas apenas para "dar um susto" na agricultora. Flávia disse ainda que tinha um caso com o marido da vítima, Gedson Batista.

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Para a reportagem de A Gazeta, porém, a sogra de Thamires, Rosa Batista, negou qualquer envolvimento do filho com a suspeita. Ela questionou ainda a versão apresentada por mãe e filha.

"Quem contrata pistoleiro para dar só susto?", questionou a mãe do marido da vítima, que continuou: "Essa história tá muito mal contada. Para a gente é conversa fiada, uma mentira, porque se contrataram pistoleiro queriam era matar ela mesmo".

A mãe refutou a versão apresentada por Flávia de que ela teria algum caso com Gedson. Segundo Rosa, trata-se de uma "calúnia" e uma "informação para disfarçar o crime".

Dona Rosa disse ainda que o filho está sofrendo muito desde a morte da esposa. "Ele está muito atordoado com tudo isso, não está dormindo, mal está comendo. Está muito arrasado".

Segundo o advogado de defesa de Sula e Flávia, José Carlos Silva, em depoimento Flávia havia confirmado ao delegado Rafael Amaral, que conduz as investigações, que tinha um relacionamento com o marido de Thamires, mesmo ele estando casado.

“Ela fala que ele queria que fosse escondido e que ele dava esperança de separar da Thamires e assumir o relacionamento com ela. Ela falou que ele a ameaçava e, na hora que ele quisesse, ela tinha que aparecer", diz o advogado.

Mãe e filha contaram que pagaram R$ 1.500,00 para que criminosos assustassem a Thamires. O objetivo, segundo o advogado, era que ela entendesse que estava gerando problemas, devido ao sofrimento da Flavia, que tinha um relacionamento escondido com o marido de Thamires.

“No depoimento, elas disseram que em nenhum momento falaram em matar ninguém e que a ideia surgiu em função do sofrimento da Flavia, que vinha sendo ameaçada pela Thamires e pelo marido. A Flavia conta, inclusive, que ele, recentemente, fez ela passar uma vergonha, a desmoralizando na frente de todo mundo, em um bar em Vila Maria. Também falou que, por duas ou três vezes, a Thamires jogou a moto em cima dela, lá em Vila Maria”, relatou o advogado.