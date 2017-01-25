Quem comprovar viagem para área de risco terá atendimento diferenciado na vacinação de febre amarela, em Vila Velha

Quem vai viajar para áreas de risco da febre amarela terá atendimento diferenciado para se vacinar em Vila Velha. Nas unidades de saúde do Ibes e Coqueiral de Itaparica, a imunização só será ofertada para quem comprovar que vai viajar. Nas demais unidades, a vacina é oferecida para qualquer pessoa. O município mudou a estratégia de vacinação para garantir a imunização de quem vai viajar para uma área de surto ou risco, conforme .orientação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

A Unidade de Saúde do Ibes oferece a vacina contra a febre amarela nas segundas, quartas e sextas-feiras. Já na unidade de Coqueiral de Itaparica, a imunização ocorre às terças e quintas-feiras.

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De acordo com a prefeitura, quem for viajar pode buscar a vacinação em qualquer unidade de saúde, desde que consiga senha. O município assegurou que os postos estão abastecidos com doses da vacina até esta sexta-feira (27), sendo que as senhas variam de 50 a 100 por dia. Qualquer pessoa pode se vacinar, mas a recomendação é para quem vai viajar para áreas de risco.