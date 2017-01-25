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Quem comprovar viagem para área de risco terá atendimento diferenciado na vacinação de febre amarela, em Vila Velha

Município mudou a estratégia de vacinação para garantir a imunização de quem vai viajar para uma área de surto ou risco, conforme .orientação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Publicado em 25 de Janeiro de 2017 às 18:44

Publicado em 

25 jan 2017 às 18:44
Quem vai viajar para áreas de risco da febre amarela terá atendimento diferenciado para se vacinar em Vila Velha. Nas unidades de saúde do Ibes e Coqueiral de Itaparica, a imunização só será ofertada para quem comprovar que vai viajar. Nas demais unidades, a vacina é oferecida para qualquer pessoa. O município mudou a estratégia de vacinação para garantir a imunização de quem vai viajar para uma área de surto ou risco, conforme .orientação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
A Unidade de Saúde do Ibes oferece a vacina contra a febre amarela nas segundas, quartas e sextas-feiras. Já na unidade de Coqueiral de Itaparica, a imunização ocorre às terças e quintas-feiras.
Quem comprovar viagem para área de risco terá atendimento diferenciado na vacinação de febre amarela, em Vila Velha
De acordo com a prefeitura, quem for viajar pode buscar a vacinação em qualquer unidade de saúde, desde que consiga senha. O município assegurou que os postos estão abastecidos com doses da vacina até esta sexta-feira (27), sendo que as senhas variam de 50 a 100 por dia. Qualquer pessoa pode se vacinar, mas a recomendação é para quem vai viajar para áreas de risco.
As vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde de Vila Nova Glória, Ibes,Santa Rita, Paul, Jardim Marilândia e Barramares nas segundas, quartas e sextas-feiras. Nas terças e quintas-feiras, a vacinação contra a febre amarela é oferecida nas unidades dos bairros Coqueiral de Itaparica, Vale Encantado e Barra do Jucu.

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