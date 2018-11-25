Queima de fogos e restaurantes abertos na Ilha das Caieiras

Pela primeira vez, a Ilha das Caieiras, em Vitória, terá queima de fogos a partir de uma balsa na noite de Ano Novo. Serão dez minutos de show pirotécnico. A novidade deve fazer com que cerca de 6 mil pessoas participem do evento, segundo o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória, Leonardo Krohling.

Esdras Rocha, chefe de cozinha de restaurante na Ilha das Caieiras Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Com uma provável movimentação grande de pessoas, o restaurante onde o chefe de cozinha Esdras Rocha trabalha vai abrir na noite de réveillon para receber os clientes com pratos especiais preparados para a noite da virada. “De novidade, vamos trazer macarrão de frutos do mar, risoto de camarão e cesta de parmesão com molho de camarão. O público já aprecia a moqueca aqui. Quando vem, gosta do restaurante e da recepção. Então, é esperada até uma renda maior que a dos outros dias”, disse.

Como receberam a notícia recentemente, muitos donos de restaurantes ainda estão definindo se vão ou não abrir na noite do ano novo. Quem já tomou uma decisão é Bia Souza, que vai deixar o estabelecimento fechado no réveillon e vai curtir a queima de fogos no bairro onde mora. “A gente vai trabalhar no dia seguinte. Não vamos ter estrutura para trabalhar durante a noite e abrir de manhã. Por isso, decidi não abrir”, explicou.

Bia Souza, dona de restaurante na Ilha das Caieiras Crédito: Rafael Monteiro de Barros

De acordo com o presidente da CDV, Leonardo Krohling, como essa é a primeira vez em que haverá show pirotécnico na noite de ano novo na Ilha das Caieiras, ainda não é possível estimar o que o evento pode representar em movimentação econômica para os comerciantes do bairro.

Segundo Krohling, a queima de fogos vai ser uma oportunidade para moradores de toda a região da Ilha das Caieiras poderem participar de um evento desse tipo sem precisar ir para outros locais, como a Praia de Camburi. “A gente espera de 5 a 6 mil pessoas naquela região das Caieiras para poder assistir. Como a balsa vai ficar em um local bem posicionado, vai dar para ver de várias áreas da Grande São Pedro, inclusive morros da Conquista e Santos Reis. Então, muita gente vai ver de casa.”

Além da Ilha das Caieiras, que terá dez minutos de queima de fogos, outros locais também vão celebrar o ano novo da mesma maneira. A Prainha de Santo Antônio também terá dez minutos de show pirotécnico a partir de uma balsa. Também haverá três pontos na orla de Camburi: duas balsas próximas ao quiosque 5 e uma na região de Jardim Camburi.

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