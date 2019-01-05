Dom Dario Campos celebrou a missa de posse Crédito: Bernardo Coutinho

Arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos tomou posse, na manhã deste sábado (05), com uma celebração eucarística na Catedral Metropolitana que contou com a participação de fieis do Estado inteiro.

Your browser does not support the audio element. Que a violência seja combatida com política inclusiva, diz dom Dario

Em sua homilia, Dom Dario defendeu uma Igreja Católica que se dirija às periferias e pediu para que os fieis capixabas se empenhem na construção de uma sociedade mais justa. Ainda apontou que somente uma política pública de qualidade, que inclua os mais pobres, será capaz de combater as marcas da violência na sociedade.

"Que a violência seja combatida com políticas públicas inclusivas e de qualidade, capazes de recompor os laços do tecido social tão dilacerados por escolhas equivocadas e propostas contrários aos direitos e conquistas adquiridos nas últimas décadas", destacou.

Dom Dario recebe bastão das mãos Dom Luiz Mancilha Crédito: Bernardo Coutinho

Segundo a Arquidiocese de Vitória, 2 mil pessoas estiveram na cerimônia. Uma tenda e mil cadeiras foram colocadas do lado de fora da Catedral para aqueles que não conseguiram lugar dentro do templo. Algumas pessoas chegaram bem cedo, às 7h, antes mesmo da abertura da igreja, como a aposentada Adelina Adão. Ela contou que vai a todas ordenações de padres e bispos no Estado desde a década de 1980.

"É um momento emocionante, em que os sacerdotes estão se doando, deixando tudo. Quando eles se transformam em bispos é uma responsabilidade maior ainda na vida deles", comentou.

Ritos católicos

A celebração, que começou às 10h e durou mais de 2h, teve um rito especial. Dom Dario chegou às 9h40 na Catedral Metropolitana com Dom Luiz Mancilha, arcebispo emérito de Vitória. Os dois foram recebidos na porta pelo Pároco da Catedral, Padre Renato Criste.

Dom Dario beijou a cruz, pegou o aspersório - o objeto que carrega a água benta -, se aspergiu, ou seja, jogou a água benta em seu próprio rosto e caminhou por toda a Catedral, abençoando os fiéis com o líquido.

Em seguida, Dom Dario foi à Capela do Santíssimo, na parte lateral da Catedral, onde ficam as hóstias consagradas, fez um momento reservado de oração e colocou as vestes para celebrar a missa de posse. Ele, então, retornou para a porta da Catedral e entrou mais uma vez no templo religioso. A primeira é considerada uma entrada civil e a segunda religiosa, em que de fato, se dá início à Missa. Logo no começo da celebração, o chanceler da Arquidiocese de Vitória leu o documento escrito por Papa Francisco, nomeando Dom Dario para o cargo: "Nós o constituímos arcebispo da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo. Sua Santidade, o Papa Francisco".

Das mãos do seu antecessor, Dom Luiz Mancilha, Dom Dário recebeu o bastão, que representa o seu papel de "pastor" diante dos fieis da Arquidiocese.

Catedral

A Catedral ficou lotada e as primeiras fileiras foram reservadas para religiosos, autoridades, como o governador Renato Casagrande, e parentes de Dom Dario. Um dos cinco irmãos do arcebispo de Vitória, Daniel Campos, de 68 anos, veio de São Paulo para prestigiar a posse. "Dario é uma pessoa simples, conforme vocês conhecem, caridosa, de bom coração e de diálogo", contou.