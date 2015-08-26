Quatro testemunhas foram ouvidas durante a tarde e a noite desta terça-feira no julgamento do Caso Alexandre

Quatro testemunhas foram ouvidas entre a tarde e a noite desta terça-feira (25) no julgamento da morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho. O magistrado foi assassinado a tiros em 2003. No banco dos réus estão o coronel da reserva da Polícia Militar Walter Gomes Ferreira e o ex-policial civil e empresário Cláudio Luiz Baptista, o Calú. Eles são acusados de serem mandantes do homicídio.

No início da noite, o juiz Marcelo Soares Cunha, que preside o júri, deu início ao depoimento do coronel da reserva Luiz Sérgio Aurich, testemunha de defesa do coronel Ferreira. Na época do crime Aurich era Secretário chefe da Casa Militar.

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A primeira testemunha ouvida na parte da tarde pelo conselho de sentença, formado por cinco homens e duas mulheres, foi o coronel Júlio César Lugato, que sustentou a tese de latrocínio - assalto seguido de morte.

Em seu depoimento, Lugato, que era comandante geral da PM na época do crime, afirmou que, no dia do crime, os executores tentaram assaltar, com uma moto emprestada, um posto de gasolina em Itaparica, em Vila Velha, mas desistiram após avistar uma viatura. Em seguida, segundo o depoimento da testemunha de defesa, os executores, já condenados pelo crime, tentaram abordar uma caminhonete, mas o motorista teria arrancado no sinal. Os suspeitos teriam, então, abordado o juiz, que teria reagido ao assalto.

O segundo a falar em defesa do coronel Ferreira foi o coronel da reserva Carlos Augusto de Oliveira Ribeiro, que afirmou nunca ter ouvido falar a respeito de um suposto envolvimento do acusado com pistolagem e crime organizado. Por ter sido citado no depoimento Lugato, o coronel Aurich, que havia sido excluído do rol das testemunhas, foi incluído novamente, a pedido da defesa.

A terceira testemunha arrolada pela defesa do coronel Ferreira e ouvido pelo Conselho de Sentença foi o ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga. O político, que à época dos fatos era vice-presidente da Comissão de Segurança da Câmara Federal, coordenou um grupo de trabalho no Estado para acompanhar as investigações do caso.

Segundo Neucimar, que falou por 45 minutos, durante uma reunião com o Gabinete de Gestão Integrada (GGI) de Segurança Pública, o procurador-federal que coordenava o GGI teria afirmado que “nada seria feito por enquanto” e que os fatos seriam “colocados na conta do Ferreira”. Pela manhã, foi ouvido o delegado Danilo Bahiense, testemunha arrolada pelo MPES, ouvido por quase três horas. O delegado coordenava a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) à época dos fatos.

Defesa de Calú muda de estratégia