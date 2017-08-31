Quatro são presos por golpe com R$ 2 milhões em dinheiro falso

Uma mulher e três homens foram presos temporariamente – prazo de cinco dias, prorrogáveis por mais cinco – suspeitos de aplicarem golpes em empresários com uso de dinheiro falso. As prisões ocorreram em Vila Velha, na Grande Vitória, nesta quinta-feira (31). Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e na casa de um deles foram encontrados R$ 2 milhões em notas falsas. A ação fez parte da Operação Engodo, nome que se dá pelo artifício de enganar os empresários. Os presos não tiveram os nomes divulgados.
Quatro são presos por golpes com R$ 2 milhões em dinheiro falso
Um dos golpistas se apresentava como assessor parlamentar de um político do Senado e com dinheiro para realizar um empreendimento. Ele dizia que parte do dinheiro foi obtido por emendas parlamentares com destino em investimentos para diferentes áreas. O golpe não foi detalhado pela polícia, assim como o perfil e área de atuação dos empresários.
Para receberem o capital, os empresários enganados pagavam uma comissão aos criminosos. Antes disso, os empresários recebiam quantias falsas entre R$ 250 mil e R$ 500 mil, segundo o delegado federal Ramon Almeida da Silva. Ainda não se sabe quem estava falsificando o dinheiro.
“Uma pessoa se apresentava com Fábio Rezende, assessor parlamentar, apresentava uma proposta comercial e exigia uma comissão, que variava de R$ 50 mil a R$ 100 mil. Marcavam um encontro e no ato a vítima entregava essa comissão, recebendo o que seria o pagamento do contrato”, explica.
Os crimes eram praticados no Espírito Santo e em Minas Gerais. A Polícia Federal disse que ainda não sabe quais eram os empreendimentos oferecidos golpistas. Quatro vítimas foram identificadas e serão ouvidas.As vítimas poderão ser investigadas em breve. “Eles sempre aproveitavam algum escândalo político do momento até para convencer as vítimas que estavam em poder de dinheiro e que precisavam se dispor desses valores”, acrescenta.
PASSAGEM PELA POLÍCIA
Os delegados informaram que alguns dos detidos já foram presos, entre 2014 e 2016, pelo mesmo motivo. Um chegou a ser preso no Aeroporto de Brasília, em 2015, com R$ 500 mil em dinheiro falso. Todos foram soltos pela Justiça.
Os crimes pelos quais os presos vão responder, de acordo com a Polícia Federal, são falsificação de moeda, uso indevido de símbolos públicos, já que falsificavam um lacre do Banco Central do Brasil, e organização criminosa. Eles agora eles também são investigados por lavagem de dinheiro.