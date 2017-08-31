Quatro são presos por golpe com R$ 2 milhões em dinheiro falso

Uma mulher e três homens foram presos temporariamente – prazo de cinco dias, prorrogáveis por mais cinco – suspeitos de aplicarem golpes em empresários com uso de dinheiro falso. As prisões ocorreram em Vila Velha, na Grande Vitória, nesta quinta-feira (31). Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e na casa de um deles foram encontrados R$ 2 milhões em notas falsas. A ação fez parte da Operação Engodo, nome que se dá pelo artifício de enganar os empresários. Os presos não tiveram os nomes divulgados.

Your browser does not support the audio element. Quatro são presos por golpes com R$ 2 milhões em dinheiro falso

Um dos golpistas se apresentava como assessor parlamentar de um político do Senado e com dinheiro para realizar um empreendimento. Ele dizia que parte do dinheiro foi obtido por emendas parlamentares com destino em investimentos para diferentes áreas. O golpe não foi detalhado pela polícia, assim como o perfil e área de atuação dos empresários.

Para receberem o capital, os empresários enganados pagavam uma comissão aos criminosos. Antes disso, os empresários recebiam quantias falsas entre R$ 250 mil e R$ 500 mil, segundo o delegado federal Ramon Almeida da Silva. Ainda não se sabe quem estava falsificando o dinheiro.

“Uma pessoa se apresentava com Fábio Rezende, assessor parlamentar, apresentava uma proposta comercial e exigia uma comissão, que variava de R$ 50 mil a R$ 100 mil. Marcavam um encontro e no ato a vítima entregava essa comissão, recebendo o que seria o pagamento do contrato”, explica.

Os crimes eram praticados no Espírito Santo e em Minas Gerais. A Polícia Federal disse que ainda não sabe quais eram os empreendimentos oferecidos golpistas. Quatro vítimas foram identificadas e serão ouvidas.As vítimas poderão ser investigadas em breve. “Eles sempre aproveitavam algum escândalo político do momento até para convencer as vítimas que estavam em poder de dinheiro e que precisavam se dispor desses valores”, acrescenta.

PASSAGEM PELA POLÍCIA

Os delegados informaram que alguns dos detidos já foram presos, entre 2014 e 2016, pelo mesmo motivo. Um chegou a ser preso no Aeroporto de Brasília, em 2015, com R$ 500 mil em dinheiro falso. Todos foram soltos pela Justiça.