Quatro pessoas, tidas como principais articuladoras do movimento que tirou a Polícia Militar das ruas por mais de 20 dias, tiveram prisões preventivas decretadas nesta segunda-feira (20). Entre os presos estão: Cláudia Bispo, mãe de um policial Militar, Angela Souza, esposa de PM, além do ex-soldado Walter Matias Lopes, e de outro PM que não teve o nome divulgado.

As prisões foram autorizadas pela juíza da 4ª Vara Criminal de Vitória, Gisele Souza de Oliveira. Ela deferiu pedido feito pelo Ministério Público (MP-ES), para que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), por meio da operação “Protocolo Fantasma”, realizasse o cumprimento de 24 mandados de busca e apreensão em vários municípios da Grande Vitória. A medida tem o objetivo de prevenir novas articulações que levem o policiamento do Estado a uma possível paralisação.

Your browser does not support the audio element. Quatro pessoas são presas por incitar crimes durante greve da PM

As mulheres envolvidas na paralisação da PM disseram desconhecer os motivos da prisão. “A sociedade vai pagar agora um preço alto. A gente estava lutando pelos direitos de nosso maridos e de cada uma das famílias. Eles, quando foram nos prender, não tinham nada para argumentar”, disse Claudia. Mesmo argumento de Angela.“Estou aqui sem saber o que estou fazendo. Minha filha está em casa, sozinha. Isso é política”.

Investigação

Detalhes do processo revelam como seria a operação grevista. Em um trecho das conversas interceptadas com ordem da Justiça, uma das pessoas investigadas, em uma ligação datada da última quinta-feira (16), diz "já ter passado nos batalhões, alegando, ainda, que os policiais estariam de acordo em fechar as unidades". Segundo o processo, a pessoa que dizia já ter acertado tudo com a polícia seria a líder dos movimentos.

Já em outra parte da conversa, a líder do movimento assumiu que, durante protesto realizado na última quinta-feira (16), a atuação do grupo teria atrapalhado o trânsito no entorno da Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória.

Identificar e punir

A ação, de acordo com o pedido do MP-ES, tem como principal objetivo a reprodução de provas para o processo criminal que visa identificar e punir os responsáveis pela fomentação dos movimentos que têm impedido a PM de atuar no Estado de forma regular.

Decisão Judicial

Ao fundamentar sua decisão, a juíza destacou “as consequências nefastas do movimento paredista da Polícia Militar em nosso Estado, culminando com duas centenas de mortes, uma onda de saques e furtos a estabelecimentos comerciais, suspensão de aulas, da atividade comercial, do transporte público e até das atividades do próprio Poder Judiciário”, concluiu a magistrada.