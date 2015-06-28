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Quatro pessoas morrem em grave acidente na Rodovia do Sol

A ocorrência envolveu um carro de transporte de cadáveres da Polícia Civil, um Fox vermelho e uma bicicleta. A colisão ocorreu na região da Barra do Jucu, em Vila Velha

Publicado em 28 de Junho de 2015 às 16:06

Publicado em 

28 jun 2015 às 16:06
Quatro pessoas morreram em um grave acidente na noite deste sábado (27), na Rodovia do Sol, envolvendo um carro de transporte de cadáveres da Polícia Civil - conhecido como Rabecão, um Fox vermelho e uma bicicleta. A colisão ocorreu por volta de 21h40, no km 19, na região da Barra do Jucu, em Vila Velha.Segundo informações da polícia, Bruno Raidan Gobbi, 24 anos, dirigia o Fox vermelho no sentido Guarapari quando, ao tentar desviar de um ciclista que atravessava a pista, perdeu a direção do carro, invadiu a contramão e colidiu contra o veículo da Polícia Civil.
-Quatro pessoas morrem em greve acidente na Rodovia do Sol - CBNGAZ - 1.45s - 29-06-15.mp3
Mesmo com a tentativa de desvio, o ciclista Roberto Pereira da Silva, 31 anos, foi atingido e morreu no local. No Fox estavam dois casais de namorados: Bruno Raidan Gobbi, na direção; Jéssica Adriana Mendes da Cruz, 18 anos, no banco do carona; atrás estavam Ricardo Henrique Piveta Corssini, 21 anos, e a namorada Letícia Raidan Gobbi. Bruno e Jéssica morreram na hora do acidente. Ricardo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Letícia está internada em um hospital de Vitória. No boletim médico do início da tarde deste domingo (28), a informação é que o estado de saúde dela é estável. Ainda de acordo com a polícia, a caminhonete do Departamento Médico Legal (DML) de Vitória seguia em direção à Capital, retornando de Guarapari, onde havia recolhido um corpo de vítima de assassinato. Os dois policiais civis que estavam no Rabecão ficaram feridos e foram socorridos. Márcio Coelho Rodrigues, 47 anos, que dirigia a caminhonete, e Gustavo Henrique de Oliveira, 34 anos, que estava no carona, foram hospitalizados, mas já receberam alta. (Com informações de Rhuani Maia)

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