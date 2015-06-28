Quatro pessoas morrem em grave acidente na Rodovia do Sol

Quatro pessoas morreram em um grave acidente na noite deste sábado (27), na Rodovia do Sol, envolvendo um carro de transporte de cadáveres da Polícia Civil - conhecido como Rabecão, um Fox vermelho e uma bicicleta. A colisão ocorreu por volta de 21h40, no km 19, na região da Barra do Jucu, em Vila Velha.Segundo informações da polícia, Bruno Raidan Gobbi, 24 anos, dirigia o Fox vermelho no sentido Guarapari quando, ao tentar desviar de um ciclista que atravessava a pista, perdeu a direção do carro, invadiu a contramão e colidiu contra o veículo da Polícia Civil.

Mesmo com a tentativa de desvio, o ciclista Roberto Pereira da Silva, 31 anos, foi atingido e morreu no local. No Fox estavam dois casais de namorados: Bruno Raidan Gobbi, na direção; Jéssica Adriana Mendes da Cruz, 18 anos, no banco do carona; atrás estavam Ricardo Henrique Piveta Corssini, 21 anos, e a namorada Letícia Raidan Gobbi. Bruno e Jéssica morreram na hora do acidente. Ricardo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Letícia está internada em um hospital de Vitória. No boletim médico do início da tarde deste domingo (28), a informação é que o estado de saúde dela é estável. Ainda de acordo com a polícia, a caminhonete do Departamento Médico Legal (DML) de Vitória seguia em direção à Capital, retornando de Guarapari, onde havia recolhido um corpo de vítima de assassinato. Os dois policiais civis que estavam no Rabecão ficaram feridos e foram socorridos. Márcio Coelho Rodrigues, 47 anos, que dirigia a caminhonete, e Gustavo Henrique de Oliveira, 34 anos, que estava no carona, foram hospitalizados, mas já receberam alta. (Com informações de Rhuani Maia)