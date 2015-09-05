Quatro pessoas ficam feridas após acidente entre caminhão e três carros

Um acidente envolvendo um caminhão, mais três carros de passeio e deixou quatro pessoas feridas na manhã deste sábado (05), na BR-101, próximo ao distrito de Timbuí, no município de Fundão. As vítimas, duas que estavam em um Siena e outras duas que viajavam em um Gol, ficaram presas às ferragens e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as quatro pessoas estavam conscientes e foram encaminhadas para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Já o motorista do caminhão sofreu apenas escoriações leves.

De acordo com a PRF, o caminhão, que seguia no sentido Vitória, invadiu a contramão e bateu contra os três veículos que trafegavam no sentido oposto. Com a colisão, a pista precisou ser parcialmente interditada no sentido norte. No início da tarde deste sábado, os veículos foram retirados da rodovia e o trânsito foi totalmente liberado em seguida.