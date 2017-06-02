Quatro meses após a paralisação da Polícia Militar, incentivada por uma mobilização de parentes dos militares, que pediam reajuste salarial, a discussão em torno do assunto volta à tona. A Associação de Oficiais do Espírito Santo (Assomes) inicia neste mês uma campanha salarial, pedindo ao Governo do Estado reajuste para os PMs. Desde 2014 os policiais não recebem nenhum tipo de revisão inflacionária e acumulam perdas de 43% ao longo de oito anos, de acordo com representantes de classe.

Your browser does not support the audio element. Quatro meses após greve, oficiais lançam campanha salarial

Segundo a Assomes, os policiais não têm uma data-base para discussão salarial, mas o momento escolhido é devido à proximidade de uma audiência entre Ministério Público Estadual (MP-ES), Governo do Estado e associações para discutir o reajuste, na próxima terça-feira (6), quando o Palácio Anchieta apresenta a situação financeira dos primeiros quatro meses do ano.

Hoje existem aproximadamente 10 mil PMs trabalhando no Estado. De acordo com o presidente da Assomes, tenente-coronel Rogério Fernandes Lima, o policial do Espírito Santo está desmotivado a trabalhar e isso pode acabar refletindo nos números da segurança pública. “O nosso sentimento é que a tropa está desmotivada. É importante que haja essa sinalização por parte do governo. Nosso Estado tem um custo muito alto. O salário do policial tem sido depreciado nesses últimos três anos”, ressaltou.

O último reajuste foi em 2014, quando a revisão foi de 4,5%, abaixo da inflação. A situação dos PMs no Espírito Santo motivou uma paralisação em fevereiro deste ano, que segundo as associações tiveram participação apenas das mulheres. 200 pessoas morreram com a insegurança nas ruas e o Espírito Santo viveu mais de 20 dias de caos, com um número grande de assaltos, roubos e pessoas com medo dentro de casa.