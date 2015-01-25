Quatro irmãos morrem afogados em São Mateus

Quatro irmãos morreram afogados na tarde deste sábado (24), na Cachoeira do Cravo, localizada no distrito de Nestor Gomes, em São Mateus, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, as vítimas são dois meninos de 15 e 18 anos e duas meninas de 13 e 16 anos.

Josias Gomes Ribeiro, de 18 anos, Geisiane Gomes Ribeiro, 17, Elias Gomes Ribeiro, 15 e Clarice Gomes Ribeiro, de 13 anos, estavam passando o dia na cachoeira com os pais. O afogamento ocorreu por volta das 16 horas. A professora de educação física Janaína Pretti, de Jaguaré, também no Norte do Estado, pescava no local e ajudou a socorrer a mãe, Fabiana Miranda Gomes, de 34 anos, que também estava se afogando."A gente estava pescando perto quando o pai das crianças começou a pedir por socorro. Saí correndo, pulei na água e peguei a mãe pelo cabelo. Mas eu comecei a afundar e soltei a mulher. Um rapaz veio com um pedaço de madeira e conseguiu puxá-la pela bermuda. Sou professora de educação física e comecei a fazer massagem cardíaca nela. Daí veio o marido para fazer respiração boca a boca e, com um sopro, ela voltou", contou.