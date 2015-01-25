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Quatro irmãos morrem afogados em São Mateus

As vítimas são dois meninos de 15 e 18 anos e duas meninas de 13 e 16 anos.

Publicado em 25 de Janeiro de 2015 às 12:02

Publicado em 

25 jan 2015 às 12:02
Quatro irmãos morreram afogados na tarde deste sábado (24), na Cachoeira do Cravo, localizada no distrito de Nestor Gomes, em São Mateus, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, as vítimas são dois meninos de 15 e 18 anos e duas meninas de 13 e 16 anos.
Quatro irmãos morreram afogados na Cachoeira do Cravo, em São Mateus
Josias Gomes Ribeiro, de 18 anos, Geisiane Gomes Ribeiro, 17, Elias Gomes Ribeiro, 15 e Clarice Gomes Ribeiro, de 13 anos, estavam passando o dia na cachoeira com os pais. O afogamento ocorreu por volta das 16 horas. A professora de educação física Janaína Pretti, de Jaguaré, também no Norte do Estado, pescava no local e ajudou a socorrer a mãe, Fabiana Miranda Gomes, de 34 anos, que também estava se afogando."A gente estava pescando perto quando o pai das crianças começou a pedir por socorro. Saí correndo, pulei na água e peguei a mãe pelo cabelo. Mas eu comecei a afundar e soltei a mulher. Um rapaz veio com um pedaço de madeira e conseguiu puxá-la pela bermuda. Sou professora de educação física e comecei a fazer massagem cardíaca nela. Daí veio o marido para fazer respiração boca a boca e, com um sopro, ela voltou", contou.

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