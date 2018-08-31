Quatro candidatos ao governo ficam de fora no 1° dia de propaganda

André Moreira, Aridelmo Teixeira, Jackeline Rocha, Rose de Freitas e Renato Casagrande durante debate no Sindicato dos Estivadores, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

De jingle que não ficou pronto à falhas técnicas no estúdio de gravação: o primeiro dia da Propaganda Eleitoral Gratuita no rádio foi marcado pela ausência da maioria dos candidatos ao Governo do Estado. Manato (PSL), Aridelmo Teixeira (PTB), Jackeline Rocha (PT) e André Moreira (Psol) não levaram o programa ao ar, deixando um "vazio" no espaço programado, preenchido por um fundo musical e um aviso de que se tratava do horário eleitoral gratuito.

Os candidatos ao Senado e a deputado estadual dessas coligações também não veicularam seus programas, incluindo Magno Malta (PR), que tenta a reeleição ao Senado.

A equipe de Aridelmo Teixeira informou que houve uma falha técnica no estúdio responsável por produzir o material para o rádio. Já a de André Moreira explicou que o problema foi o jingle da campanha que não ficou pronto a tempo. Jackeline Rocha e Manato, apesar de procurados através dos assessores de campanha, ainda não explicaram o que aconteceu.

Your browser does not support the audio element. Quatro candidatos ao governo ficam de fora no primeiro dia de propaganda

Somente os candidatos Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (Podemos) exibiram seus programas durante o horário. Recorrendo ao formato de entrevista, Casagrande, que abocanhou a maior parcela do tempo graças a uma ampla aliança que reúne 18 partidos, aproveitou o espaço para se apresentar e falar da carreira política.

Casagrande, que se aliou a partidos da base do atual governador, Paulo Hartung (MDB), não criticou diretamente seu rival das últimas eleições, mas deu uma alfinetada na gestão do emedebista.

"(Em 2014) Peguei o Estado com grande desenvolvimento econômico, mas grandes desigualdades sociais. Posso ofertar à população capixaba segurança, equilíbrio, responsabilidade, compromisso, com uma gestão moderna. Não paralisar obras do governo passado", afirmou o candidato.

Hartung foi o antecessor de Casagrande, no período de 2003 e 2011, e sucedeu o socialista no governo estadual após vencê-lo no primeiro turno das eleições de 2014.

Já a candidata do Podemos não discursou no programa desta sexta (31). Durante 1m35s a que a coligação da atual senadora tem direito, a equipe deixou veicular apenas o jingle de Rose, velho conhecido de outras campanhas:"O Espírito Santo precisa da força e coragem dessa mulher. Todo mundo grita Rá, Ré, Ri, Ro, Rose. Governadora Rose de Freitas", diz a letra da música da senadora.

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão vai até 4 de outubro.

Segundas, quartas e sextas-feiras, a propaganda é dos candidatos a senador, deputado estadual e governador. Terças, quintas e sábados serão os dias dos candidatos a presidente e os que almejam uma vaga na Câmara dos Deputados.