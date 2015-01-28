Quase um quarto das vagas disponíveis no vestibular da Ufes não foi preenchido

Quase um quarto das vagas disponíveis no VestUfes 2015 não foi preenchido por falta de candidatos ou porque não foi atingida a nota de corte. A informação é da Comissão Coordenadora do Vestibular (CCV) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O resultado das provas foi divulgado na tarde desta quarta-feira (28). Das 4.178 vagas oferecidas, 978 não foram preenchidas, ou seja, 23,4% do total. Os suplentes poderão concorrer a estas vagas.

VEJA EDITAL Os candidatos têm até o dia 04 de fevereiro para optar por um outro curso, desde que seja da mesma área e com as mesmas discursivas, como explica a coordenadora administrativa da CCV, Ana Claudia Locateli.

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“Todos os candidatos que estão na suplência podem participar do remanejamento. Eles podem ocupar alguma das vagas que não foram preenchidas desde que seja num curso que tenha as mesmas provas discursivas que ele realizou”, afirmou à Rádio CBN.

A inscrição acontece exclusivamente no site da CCV, no endereço www.ccv.ufes.br. O curso que teve a menor procura foi o de Matemática Industrial, no campus de São Mateus. Foram oferecidas 50 vagas, mas apenas três candidatos foram aprovados.

De acordo com Locateli, o número de vagas que sobraram neste vestibular é alto, mas já era esperado pela Universidade, tendo em vista a grande quantidade de candidatos eliminados por falta na segunda fase do vestibular.

“Existem cursos oferecidos pela Ufes que tem uma baixa demanda desde a inscrição, mas existem vários fatores que podem influenciar nessas vagas remanescentes. Tivemos um número alto da candidatos que faltaram as provas da Ufes e temos também aqueles candidatos que não conseguiram atingir a pontuação mínima na redação ou a pontuação total mínima necessária para a classificação”, destacou.