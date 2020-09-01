Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Covid nos hospitais no ES

Quase metade de internados em UTIs usou ventilação mecânica no ES

Segundo pesquisa com 1.034 pacientes internados em UTIs entre julho e agosto no Estado, 45,5% deles precisaram de ventilação mecânica por pelo menos sete dias

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 18:33

Publicado em 

01 set 2020 às 18:33
 
Segundo pesquisa com 1.034 pacientes internados em UTIs entre julho e agosto no Estado, 45,5% deles precisaram de ventilação mecânica por pelo menos sete dias
 
cbn vitória, reportagens, coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vias da Serra serão interditadas para confecção de tapetes de Corpus Christi
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire
Capixabas Karatê
Capixabas se sagram vice-campeãs pan-americanas de karatê e garantem vaga no Mundial da China

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados