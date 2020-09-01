Quase metade de internados em UTIs usou ventilação mecânica no ES

Segundo pesquisa com 1.034 pacientes internados em UTIs entre julho e agosto no Estado, 45,5% deles precisaram de ventilação mecânica por pelo menos sete dias
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Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 18:33
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