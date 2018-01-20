Quase 90% dos quiosques de Guarapari obrigam clientes a pagar 10%

Época de verão, praias cheias, movimentação intensa nos estabelecimentos no litoral e uma verdadeira armadilha ao consumidor está sendo praticada nos quiosques das praias de Guarapari. Uma fiscalização realizada pelo Procon Estadual, na Operação Verão, identificou que de 36 quiosques das praias da cidade, 32 estavam cobrando a taxa dos 10% sobre a consumação.

Your browser does not support the audio element. Quase 90 por cento dos quiosques de Guarapari obrigam clientes a pagar 10 por cento

Segundo o gerente de fiscalização do Procon, Rômulo Cerqueira, a verificação aconteceu nas praias da Cerca, do Morro e das Castanheiras na última semana. "Em praticamente em todos os estabelecimentos a gente verificou uma prática comum no que diz respeito a cobrança da taxa de serviço de 10% como cobrança mesmo, e não opcional. Inclusive essa informação expostas nos cardápio dos estabelecimentos e quiosques", explica.

Cerqueira explica que a taxa de 10% é opcional ao consumidor e não pode ocorrer de forma obrigatória. Ele ainda explica como proceder nesse tipo de situação. "No primeiro momento o consumidor deve se dirigir ao proprietário e responsável do estabelecimento e informar que essa taxa de serviço é opcional ao consumidor e que ele escolheu por não efetuar o pagamento", alerta.

Caso, ainda assim, o cliente não tenha sucesso a orientação é que ele faça o pagamento, solicite a nota fiscal e procure o Procon para que o órgão acione a empresa e solicite a devolução do valor cobrado indevidamente.