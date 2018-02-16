Crédito: Vitor Jubini | GZ | Arquivo

Quase 60 mil aposentados e pensionistas do Espírito Santo, que ainda não fizeram a comprovação de vida, podem ter o benefício suspenso, segundo o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O prazo final para fazer o procedimento é até o dia 28 de fevereiro.

Your browser does not support the audio element. Quase 60 mil pessoas no ES podem ter o pagamento do INSS suspenso

O recadastramento, chamado de prova de vida, serve para comprovar que o beneficiário está vivo e é obrigatório. Não é necessário ir à Agência da Previdência Social.

O procedimento anual é realizado diretamente no banco em que o beneficiário recebe o benefício mediante a apresentação de um documento de identificação com foto e é obrigatório para todos os beneficiários do INSS que recebem seus pagamentos por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético.

O Espírito Santo tem mais de 515 mil aposentados e pensionistas - desses, mais de 11% ainda não procuraram o banco. Segundo a gerente executiva do INSS, Rose Tristão, o procedimento tem o objetivo de dar mais segurança ao Estado, cortando fraudes e outros pagamentos irregulares.

"Pessoas que já faleceram e outros recebem. Pessoas que muitas vezes tem uma procuração e a procuração já venceu, enfim uma série de situações que podem ocorrer. O procedimento é obrigatório por essas situações, para dar mais segurança ao cidadão", comenta

Caso o segurado esteja impossibilitado de ir ao banco, por motivos de saúde, ou por morar fora do país, Rose explica que a comprovação pode ser feita por um procurador, que deve ser cadastrar previamente no INSS.

"Em caso de impossibilidade de locomoção, o procedimento poderá ser realizado por procurador devidamente cadastrado no INSS. O procurador deve comparecer na agência munido da procuração. Se o motivo for saúde, o procurador deve levar o atestado médico", disse.

Se o procedimento não for feito dentro da data, o pagamento poderá ser interrompido até que o segurado faça a comprovação no banco. Caso perca o prazo, para regularizar a situação, basta ir à agência bancária pagadora e realizar a comprovação de vida.

DÚVIDAS E RESPOSTAS

1) O que significa a comprovação de vida/renovação de senha? Ela oferece vantagens? Quais e por que?

É um procedimento obrigatório e tem por objetivo dar mais segurança ao cidadão e ao Estado brasileiro, evitando pagamentos indevidos de benefícios e fraudes.

2) Como funciona a comprovação de vida/renovação de senha?

O segurado deve ir à agência do seu banco pagador, onde habitualmente recebe seu benefício, e realizar a comprovação de vida. Não há necessidade de ir até uma Agência da Previdência Social.

3) Quais documentos são necessários para a realização da comprovação de vida/renovação de senha?

Documento de identificação com foto e de fé pública (ex: Carteira de identidade, Carteira de trabalho, Carteira Nacional de Habilitação, entre outros).

4) A comprovação de vida/renovação de senha também pode ser feita por procuração?

Sim, desde que o Procurador tenha sido previamente cadastrado junto ao INSS.

5) Se o aposentado não puder ir até a Agência da Previdência Social para cadastrar um procurador por motivo de doença ou por problemas de locomoção, como a comprovação de vida/renovação de senha será feita?

Em caso de impossibilidade de locomoção do beneficiário, o procedimento poderá ser realizado por procurador devidamente cadastrado no INSS ou representante legal. Nesse caso, o procurador deverá comparecer a uma Agência da Previdência Social, munido de Procuração e apresentar o atestado médico que comprove a impossibilidade de locomoção do beneficiário ou doença contagiosa, além dos documentos de identificação do procurador e do beneficiário.

6) O que é necessário para se cadastrar como Procurador no INSS?

Para se cadastrar junto ao INSS, o procurador deverá comparecer a uma Agência da Previdência Social e apresentar procuração devidamente assinada, conforme modelo disponível na página do INSS, ou registrada em Cartório (se o beneficiário for não alfabetizado) e o atestado médico (emitido nos últimos 30 dias) que comprove a impossibilidade de locomoção do beneficiário ou doença contagiosa ou atestado de vida emitido por autoridade consular (no caso de ausência por motivo de viagem/residência no exterior), além dos documentos de identificação do beneficiário e do procurador.

7) A comprovação de vida/renovação de senha pode ser feita por biometria?

O uso de biometria é facultativo. Os bancos que possuírem essa tecnologia podem utilizá-la.

8) As datas previstas para a comprovação de vida/renovação de senha são as mesmas para todo mundo? Os aposentados são avisados? Como isso funciona?

O prazo para o comparecimento das pessoas que ainda não realizaram a comprovação de vida em 2017 terminará em 28 de fevereiro de 2018. Os bancos são os responsáveis pela convocação dos segurados.

9) O que acontece caso o procedimento não seja feito?

O pagamento poderá ser interrompido até que o segurado faça a comprovação de vida no banco.

10) Caso perca o prazo, o que o segurado deve fazer para regularizar a situação e voltar a receber o benefício novamente?