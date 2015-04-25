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Quase 40% dos contribuintes ainda não fizeram a declaração do Imposto de Renda no Espírito Santo

Prazo de entrega termina nesta quinta-feira, dia 30. Receita espera receber 510 mil declarações no Estado

Publicado em 25 de Abril de 2015 às 15:48

Publicado em 

25 abr 2015 às 15:48
Restam poucos dias antes do prazo final para enviar a declaração do Imposto de Renda ao Fisco. Muitos escritórios de contabilidade trabalharam em regime de plantão, neste fim de semana, para conseguir atender todos os clientes. O prazo de entrega termina nesta quinta-feira, dia 30. No Espírito Santo, 39% dos contribuintes ainda não fizeram a declaração, conforme dados da Receita Federal no Espírito Santo.A Receita espera receber 510 mil declarações. Até este fim de semana, 310 mil capixabas já haviam feito o envio. Em um escritório de contabilidade localizado na Glória, em Vila Velha, o trabalho nos últimos dias tem se intensificado. De acordo com o proprietário, o contador Walter Alves Noronha, neste final de semana cinco funcionários foram escalados para um plantão no escritório.
Quase 40% dos contribuintes ainda não fizeram a declaração do Imposto de Renda no Espírito Santo
“Estamos de plantão neste sábado, vamos trabalhar no domingo. Fizemos também nos feriados e finais de semana passados. Se não for assim não damos conta”, disse à Rádio CBN Vitória.
De acordo com Noronha, com um contador, o contribuinte fica livre de cometer alguns erros que podem colocá-lo na malha fina. “Os principais erros é omitir receita, não declarar a fonte de rendimento, informar recibo de médicos e dentistas que não são verdadeiros, deduzir pessoas como dependentes quando não são. Esses são os erros que têm dado muito problema para os contribuintes que procuram burlar a lei”, destacou.
A multa para quem não enviar a declaração até o dia 30 deste mês é de R$ 165,74 e pode chegar até 20% sobre o imposto devido. A dica é enviar a declaração mesmo que ela esteja incompleta, desta forma, posteriormente, é possível fazer a retificação.

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