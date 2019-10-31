Apesar do risco de se conduzir um veículo sem cinto de segurança, motoristas ignoram legislação e insistem em trafegar pelas ruas sem o equipamento Crédito: Arquivo

O acidente que matou duas pessoas na Avenida Dante Micheline, em Vitória, acendeu um alerta: a importância do motorista e passageiros utilizarem o cinto de segurança. As duas vítimas que morreram estavam no banco de trás de um carro modelo Audi A3, sem cinto de segurança, e morreram na hora.

Your browser does not support the audio element. Quase 30 motoristas multados por dia no ES por deixar de usar o cinto

"Já tem 22 anos a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança e os números são elevados. Precisamos, na nossa família, divulgar a importância da vida humana. Estamos falando de vidas, de pessoas com toda uma vida pela frente", alerta o diretor técnico do Detran-ES, George Pereira Alves.

Neste ano, só a Grande Vitória registrou 5.906 infrações por esse tipo de ocorrência, uma média de 19 multas por dia, representando 72,7% do total registrado em todo o Espírito Santo.

O diretor técnico do Detran afirma ainda que a ausência do cinto traz ainda mais riscos para quem está no banco de trás de um carro. "Quando você não usa o cinto de segurança, o risco de morte é de 50% na frente e até 75% atrás. Às vezes, a gente acha que o cinto é só para impedir que seja lançado para fora do carro, mas temos casos de vítimas que morrem dentro dos veículos", explica.

O ACIDENTE

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas após um acidente de trânsito na noite desta terça-feira (29) na Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi, em Vitória. De acordo com informações da Polícia Militar, um Audi A3 preto seguia pela avenida sentido Serra – Vitória, com quatro pessoas. O Audi A3 era guiado por Augusto César Bento Perim Filho, 26 anos. Ao lado dele, estava o estudante universitário Caio Perim Furlan, 27 anos. No banco do passageiro, estavam o bacharel em Direito Gustavo Fracarolli Corrêa, 27 anos, e o estudante universitário Matheus Nunes Fardin, 26 anos.

De acordo com a polícia, às 23h52, o motorista do Audi A3 perdeu o controle da direção, subiu o canteiro central, derrubou o poste de iluminação, invadiu a contramão e bateu de frente com um Transcol que faz a linha 508.