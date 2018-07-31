Quase 30 mil pessoas moram em áreas de risco na Grande Vitória

Dênia Lucia (de gesso) e Roberto Carlos da Silva, com os filhos de dez e 17 anos, eles moram em uma área de risco na Serra Crédito: Caíque Verli

Eu não durmo. Fico acordada às vezes até quatro, cinco horas da manhã vigiando minha casa em períodos de chuva. Dênia Lúcia, moradora no bairro Serra Dourada II, na Serra

Dênia Lúcia e Lucy Maria não se conhecem, mas compartilham do mesmo drama: estão entre os quase 30 mil moradores da Grande Vitória que passam noites em claro, vigiando as suas casas que ameaçam desabar. São pelo menos 29.612 pessoas na região que moram em áreas consideradas de risco.

Your browser does not support the audio element. Grande Vitória tem quase 30 mil pessoas em área de risco

Encostas, barrancos, grandes rochas que ameaçam rolar,estruturas danificadas: são alguns dos fatores que tiram o sono de jovens, idosos e crianças que se arriscam por falta de um lar seguro para morar.

Vila Velha é a cidade da região metropolitana de Vitória com maior número de pessoas nessa situação. São 14 mil pessoas espalhadas em 15 bairros do município e 2.700 imóveis monitorados pela Defesa Civil da cidade.

Já na capital, o número é de 6 mil moradores que vivem com medo do teto desabar. O município possui 25 áreas de risco, em bairros como Morro do Macaco, Jaburu, Jesus de Nazareth e Forte São João.

A classificação é feita por geólogos e engenheiros, que avaliam a probabilidade de ocorrência de um evento perigoso, como rolamento de pedras, e os níveis de vulnerabilidade do local: se está em uma zona de alagamento ou em uma encosta, por exemplo. Só nos primeiros seis meses deste ano, 98 residências foram condenadas pela Defesa Civil do município. Os moradores que se negam a sair precisam assinar um termo, responsabilizando-se por eventuais acidentes.

A dona de casa Lucy Maria de Souza de 57 anos, sabe do terror que é morar em uma casa condenada já há dez anos em Jesus de Nazareth. Parte da varanda da residência já caiu. "Tenho muito medo. Meu filho mora na parte de baixo, que está melhor, mas eu tenho receito da parte de cima cair neles", diz, assustada, a moradora.

Moradias em risco: Parte da varanda da casa do aposentado Antônio José dos Santos já caiu Crédito: Caíque Verli

Além da encosta, a estrutura da casa também é uma ameaça: os vergalhões expostos no teto são indicativos do tamanho do risco que a família enfrenta. O padrasto de Lucy, o aposentado Antônio José dos Santos, de 74, teme pelo futuro.

"Mas vou fazer o que? Vou para rua? Já deu vontade de ir para rua. Se eu tivesse dinheiro, não pediria nada para ninguém. Às vezes, fico assustado, mas não posso largar minhas coisas, certo?", questiona o aposentado.

Na Serra, no bairro Serra Dourada II, família do Roberto Carlos da Silva, 49, e da Dênia Lúcia, 40, fazem parte de uma estatística de duas mil famílias que convivem com o receio de perder a casa, de perder a vida. Bem na encosta, a casa dos dois, que são microempreendedores e moram com os dois filhos de 10 e 17 anos, foi dividida pelo meio por uma das várias rachaduras que surgiram na residência nos últimos anos.

"Meu maior medo é meus filhos. De acontecer alguma coisa com eles, de machucar. Se cair a casa e não machucar ninguém, não tem problema. Porque a minha vida são meus filhos. Eu não durmo. Fico acordada às vezes até quatro, cinco horas da manhã vigiando a casa em períodos de chuva", relata a mulher.

Em Cariacica, a população em risco é de 7 mil pessoas em aproximadamente 27 áreas. Os bairros Porto de Santana, Sotema, Jardim de Alah, Alto Lage, Tucum, Itanguá e Oriente têm encostas monitoradas pela Defesa Civil.

Prefeituras falam em aluguel social e abrigo para ajudar famílias

As Prefeituras da Serra, de Cariacica e de Vila Velha citam o aluguel social com mecanismo para ajudar as famílias das casas que ameaçam ruir. No entanto, os dados mostram que o número de benefícios pagos é menor do que a quantidade de moradores em situação de risco.

Vila Velha diz que 61 famílias atualmente recebem o aluguel social e explicou que, geralmente, esse benefício vem por ordem judicial. O valor varia de R$ 450,00 a R$ 937,00. O aluguel é pago por seis meses podendo ser renovado mediante novos laudos.

Na Serra, 86 famílias recebem o aluguel social. A administração do município exalta ainda que foram construídas mais de 1000 casas populares nos últimos cinco anos. A Prefeitura de Cariacica também menciona o mesmo benefício, conhecido na cidade como Aluguel Cidadão, que é pago por até seis meses, sendo prorrogável por mais seis. O programa é gerido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente.

Já a Prefeitura de Vitória oferece um abrigo em São Cristóvão. Atualmente, cinco famílias estão temporariamente no local. Uma dessas famílias é a do Renan Carlos Gomes do Nascimento, de 33 anos, que está desempregado. Ele, a esposa, que está grávida de três meses, e e mãe, uma idosa de 74 anos, precisaram ir para o alojamento porque duas grandes rochas atrás da casa da família, no bairro Comdusa, ameaçam rolar. "Nós não queremos uma casa nova. Nós temos a nossa casa. Queremos que a Prefeitura resolva isso. A minha mãe é uma idosa que faz uso de medicamentos bem fortes e sente falta do convívio social que ela tinha no bairro. Aqui ela fica presa em casa", reclama Renan, que está no alojamento há seis meses.

Sobre a angústia da família de Renan, a Prefeitura de Vitória afirma que a casa está interditada porque há o risco de uma pedra se soltar e atingir o imóvel. A obra para retirada da pedra do terreno da moradora, segundo a prefeitura, está em fase de captação de recursos para a execução.

Bairros com áreas de risco na Grande Vitória

Vitória

Morro do Macaco, Jaburu, Jucutuquara, Santos Dumont, Rio Branco, Fradinhos, Cruzamento, Morro Grande, Romão, Forte São João, Fonte Grande, Piedade, Moscoso, Quadro, Alto Caratoíra, Alagoano, Bela Vista, Jesus de Nazareth, Inhanguetá, São José, Santa Helena, Conquista, Comdusa, Morro da Capixaba, Redenção e Santa Martha

Vila Velha

Santa Rita, Jaburuna, Rio Marinho, Ilha da Conceição, Pedra dos Búzios, Alecrim, Vila Garrido, Sagrada Família, Cobi de Cima, Ataíde, São Torquato, Mangal, Aribiri, Guaranhuns e Parque da Mantegueira

Cariacica

Porto de Santana, Sotema, Jardim de Alah, Alto Lage, Tucum, Itanguá e Oriente (áreas de encosta); Jardim América, Novo Horizonte, Novo Brasil, Operário, Itanguá, Flexal I e Flexal I (alagamentos)

Serra