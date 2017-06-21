A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) destruiu 7.500 armas apreendidas em todo o Estado no período de um ano, na manhã desta quarta-feira (21). Esse número representa uma média de 20 armas apreendidas por dia no Espírito Santo. A cerimônia aconteceu no Batalhão de Infantaria, na Prainha, em Vila Velha.
Quase 20 armas são apreendidas, em média, por dia no Espírito Santo
As armas sem registro e/ou autorização legal de porte foram apreendidas por órgãos de segurança pública que atuam no Estado, como a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e as guardas municipais. As principais ocorrências estão ligadas ao tráfico de drogas. As armas, de vários calibres, foram destruídas com o auxílio de um rolo compactador, semelhante a um trator. Em seguida, elas serão derretidas em um alto forno.
Estiveram presentes autoridades, como o governador Paulo Hartung e o secretário de Segurança Pública André Garcia. O governador não discursou e nem deu entrevistas. Já o secretário destacou a importância do trabalho de apreensão para a redução da criminalidade.
"Onde há menos armas, há menos crimes. E por isso estamos no Espírito Santo com uma sequência de redução na criminalidade", comentou. O secretário disse também que espera aumentar o número de armas apreendidas com o Programa de Incentivo à Atuação Policial, por meio de bônus pago aos policiais pela apreensão de armas de fogo sem registro e/ou autorização legal de porte.
"Recentemente nós editamos um decreto restituindo o bônus por apreensão de armas.Esse é um instrumento de gestão e de incentivo ao trabalho policial fundamental", afirmou. A lei que instituiu o programa foi sancionada em maio. A bonificação varia de R$ 318,65 e R$ 955,95 por arma. O projeto também estabelece bonificação de R$ 3,18 por munição apreendida.