Sesp destrói 7500 armas apreendidas em Vila Velha Crédito: Caíque Verli | CBN Vitória

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) destruiu 7.500 armas apreendidas em todo o Estado no período de um ano, na manhã desta quarta-feira (21). Esse número representa uma média de 20 armas apreendidas por dia no Espírito Santo. A cerimônia aconteceu no Batalhão de Infantaria, na Prainha, em Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Quase 20 armas são apreendidas, em média, por dia no Espírito Santo

As armas sem registro e/ou autorização legal de porte foram apreendidas por órgãos de segurança pública que atuam no Estado, como a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e as guardas municipais. As principais ocorrências estão ligadas ao tráfico de drogas. As armas, de vários calibres, foram destruídas com o auxílio de um rolo compactador, semelhante a um trator. Em seguida, elas serão derretidas em um alto forno.

Estiveram presentes autoridades, como o governador Paulo Hartung e o secretário de Segurança Pública André Garcia. O governador não discursou e nem deu entrevistas. Já o secretário destacou a importância do trabalho de apreensão para a redução da criminalidade.

"Onde há menos armas, há menos crimes. E por isso estamos no Espírito Santo com uma sequência de redução na criminalidade", comentou. O secretário disse também que espera aumentar o número de armas apreendidas com o Programa de Incentivo à Atuação Policial, por meio de bônus pago aos policiais pela apreensão de armas de fogo sem registro e/ou autorização legal de porte.