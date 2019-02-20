Quase 11 mil orelhões deverão ser retirados das ruas no ES até 2023

Em desuso, quase 11 mil orelhões devem ser retirados das ruas no Espírito Santo até 2023. Em troca, a empresa que opera o sistema do estado, a Oi terá que levar telefonia móvel e internet banda larga para 11 vilas e povoados do Estado onde até hoje não há disponibilidade destes serviços.

Essa mudança é uma determinação do decreto presidencial número 9619, assinado no final de dezembro pelo ex-presidente Michel Temer, e vale para todos os Estados do Brasil. O Espírito Santo hoje tem 15681 orelhões. Com a mudança, segundo o gerente de universalização da Anatel, Eduardo Jacomassi, esses telefones públicos ficarão concentrados em pontos de grande movimentação, como shoppings, escolas,e hospitais.

Os recursos que serão economizados na manutenção dos orelhões deverão ser usados para ampliar a telefonia móvel e o serviço de internet. "Você tira essa obrigação (da manutenção), você tira esses telefones públicos que não estão sendo usados, principalmente por causa do celular que todo mundo tem o seu aparelho. O telefone público acaba ficando mais para uma situação de emergência ou uma falta de bateria. Em troca, você amplia a oferta do serviço de 4G para localidades pequenas que hoje estão desatendidas"

Ines Calmon é contra a retirada de orelhões Crédito: Caíque Verli

A aposentada Ines Calmon lamenta a retirada dos aparelhos das ruas e alega que mesmo com a utilização cada vez maior do smartphone para ligações, há a necessidade da presença dos telefones públicos principalmente para situações de emergência.

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"Precisa porque ele ( o celular) descarrega, os ladrões roubam, quebra. É necessário e sou contra a retirada", comenta.

Professor da Ufes e especialista em telecomunicações, Moisés Renato Nunes Ribeiro explica que essa ampliação da banda larga deverá atingir principalmente vilas e povoados da zona rural. "Se você deixar tudo por conta da iniciativa privada, eles só vão instalar onde dá lucro. Onde não são viáveis economicamente essas instalações, você precisa prestar esse serviço de qualquer forma porque as pessoas precisam desse serviço"

Nas ruas, há muita insatisfação também com o serviço de internet prestado pelas operadoras. O encarregado Brendo Lepaus, morador de Cariacica, defende que as empresas precisam investir mais na área. "O sinal do celular é péssimo. Oscila muito, cai toda a hora e volta depois. É assim o dia todo. Em alguns pontos nem pega rede", critica.

A empresa Oi informou que o novo plano de metas estabelecido pelo decreto veio adequar as regras vigentes no Brasil à tendência mundial, garantindo a permanência de orelhões em locais onde há demanda. A operadora não confirma, mas também não desmente o número de orelhões que deverão ser retirados, dados obtidos com exclusividade pela reportagem junto a empresas do ramo.