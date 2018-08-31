Justiça Crédito: Pixabay

O Espírito Santo teve 937.791 processos na Justiça Estadual que não foram solucionados em 2017, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Por outro lado, 388.357 processos foram baixados por magistrados do Estado. Considerando-se esses casos e que há 343 juízes no Espírito Santo, cada um deles atuou, em média, em três processos por dia durante o ano passado.

Your browser does not support the audio element. Quase 1 milhão de processos não foram solucionados na Justiça do ES

Segundo o presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo, Ezequiel Turíbio, os quase 1 milhão de processos sem solução apontados pelo CNJ no Estado não necessariamente estão parados. Turíbio cita entre esses processos aqueles que já recebem uma decisão judicial no seu início.

“Muitas vezes, já no início, há uma decisão que entrega o que é reivindicado. É o caso, por exemplo, de uma internação de uma pessoa doente. Imediatamente, entrega-se. Depois disso, há toda uma tramitação para haver o contraditório. Aí, realmente, demora um pouco”, comentou.

Outro exemplo citado por Turíbio é o de réus que foram condenados, mas estão foragidos. Esses processos são considerados sem solução porque a guia de execução não foi expedida.

Apesar disso, o presidente da Amages reconhece que há uma parcela dos processos que não apresentaram soluções para as partes. No entanto, ele não soube dizer qual seria esse número na Justiça Estadual do Espírito Santo.

Entre as causas que podem levar a uma possível lentidão no processo, Turíbio cita os próprios prazos para o andamento das ações, realizações de perícias, problemas com falta de funcionários e, também, falta de juízes em algumas ocasiões.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) foi demandado para se manifestar a respeito dos dados do CNJ. Por meio de nota, informou que, “em 2017, a Justiça Estadual recebeu 320.743 novos casos, e baixou 388.357 processos, o que significa que o número de processos baixados é superior ao número de processos recebidos.