Os usuários do transporte metropolitano tiveram dificuldades para utilizar os terminais e os ônibus do Transcol na manhã desta quarta-feira (15). A operação das linhas foi prejudicada pelos bloqueios de pista promovidos por manifestantes nos principais acessos a Vitória. Além disso, rodoviários fizeram piquetes na porta de algumas garagens de ônibus na Grande Vitória. O protesto foi organizado por centrais sindicais e contra o projeto de lei federal que regulamenta a terceirização. Passageiros relataram esperas acima de uma hora e meia para embarcar nos ônibus. Quem cansou de esperar pelo coletivo, teve que recorrer à carona solidária, ou aos táxis, como foi o caso da dona de casa Lucineia Moraes, 47 anos, que tentava sair do Terminal de Jacaraípe, na Serra. "Em Campo Grande (Cariacica) não tive dificuldades estava normal. Ficou difícil no Terminal de Carapina (Serra) para cá. Chegou aqui piorou. Sai de casa 5h30 da manhã e estou aqui até agora", afirmou à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Quarta-feira de caos no transporte público da Grande Vitória

Quem preferiu insistir no transporte público, lotou os pontos de ônibus e os terminais. O auxiliar de farmácia Oseas Arcanjo, 28 anos, saiu do trabalho às 6h20 e às 9h ainda não havia conseguido chegar em casa. "Ninguém da notícias sobre ônibus, sobre horário, sobre nada. Só sai ônibus para Laranjeiras, para os bairros não sai nenhum. Tá complicado, eles não pensam no trabalhador. É difícil entender", contou.

No Terminal de Jacaraípe apenas as linhas 806, 860 e 874 funcionaram na manhã desta quarta. Os terminais de Laranjeiras e Carapina, também na Serra, além do São Torquato, em Vila Velha, enfrentaram os mesmos problemas. Na Serra, os piquetes foram realizados nas entradas das empresas Serrana, Serramar e Unimar. De acordo com fiscais da Ceturb-GV, apenas as viações Grande Vitória, Tabuazeiro, Vereda e Santa Paula conseguiram colocar carros nas ruas.

Rosane Giuberti, diretora de operações da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb), afirma que as linhas alimentadoras, aquelas que fazem ligação entre os bairros e os terminais, foram prejudicadas com a falta de veículos. Já as troncais, que promovem a ligação entre os terminais, foram prejudicadas com os bloqueios de manifestantes.

"Foi um somatório, o bloqueios das garagens e as interdições das vias. Parte da frota que saíam das garagens e iam aos bairros para trazerem as linhas alimentadoras até os terminais cumpriram parcialmente esse papel, uma vez que não foi 100% da frota liberada. Elas foram sendo liberadas gradativamente. O grande problema aconteceu nas linhas troncais, já que elas circulam nos principais corredores que estavam bloqueadas", explicou.