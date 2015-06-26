Quarenta e dois municípios sancionaram os Planos de Educação no Espírito Santo

Conforme boletim do Ministério da Educação e Cultura (MEC), 42 municípios capixabas sancionaram seus respectivos Planos Municipais de Educação, de acordo com levantamento feito pela pasta. Na Grande Vitória, a Capital, Viana e Fundão sancionaram o plano dentro do prazo, que se encerrou na última quarta (24). Em Vila Velha, o plano já foi aprovado no Legislativo, mas aguarda sanção do Executivo. Enquanto isso, nos municípios de Cariacica, Serra e Guarapari o projeto ainda não foi votado nas câmaras municipais. Os municípios de todo país tiveram o prazo de um ano para criar e sancionar o Plano Municipal de Educação. O documento contém objetivos, metas e ações propostas para a educação num período de 10 anos. Em Cariacica, de acordo com o representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública (Sindiupes), Renato Aleixo Alves, o plano já tramita na Câmara de Vereadores.
- Quarenta e dois municípios sancionaram os Planos de Educação no Espirito Santo - CBNGAZ - 3.01s - 25-06-15.mp3
Para Renato, o prazo de um ano para a elaboração do plano teria sido curto, tendo em vista a complexidade da matéria. Neste município, o documento deve ser votado e sancionado até o início deste mês de julho. Apesar de os municípios terem o prazo de uma década para implementar as metas, Renato acredita que Cariacica já deve começar a se adequar no próximo ano. “Acreditamos que no ano que vem muitas dessas políticas já serão implementadas”, contou à Rádio CBN Vitória.
Essa implementação, no entanto, pode dar muito trabalho. Os planos municipais seguem as diretrizes do Plano Nacional, que tem 20 metas. Entre elas estão a universalização da educação infantil na pré-escola para crianças de quatro a cinco anos; ampliação da oferta da educação infantil e ensino fundamental de nove anos para toda a população de seis a 14 anos.
Sistematização na Serra
Na Serra o plano ainda é debatido desde o ano passado. Cinco audiências públicas foram realizadas com a sociedade e comunidades escolares. De acordo com a secretária municipal de Educação, Vera Casteglione, o plano está em fase de sistematização e deve ir à Câmara somente no início do próximo mês. “A partir da sistematização o Fórum de Educação vai se reunir para deliberar sobre as propostas e assim poderemos finalizar nosso projeto de lei”, disse.
Em Vila Velha o plano foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. A expectativa é que a sanção ocorra nesta sexta-feira (26). De acordo com o MEC, os municípios que descumprirem o prazo deixam de ter prioridade no Programa de Ações Articuladas (PAR), gerenciado pela pasta para liberação de recursos cujos repasses não são obrigatórios, tais como programas de formação de professores ou financiamento de obras. Dentre os 5.570 municípios em todo o país, 3.721 cidades sancionaram suas leis até esta quinta-feira.