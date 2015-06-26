Quarenta e dois municípios sancionaram os Planos de Educação no Espírito Santo

Conforme boletim do Ministério da Educação e Cultura (MEC), 42 municípios capixabas sancionaram seus respectivos Planos Municipais de Educação, de acordo com levantamento feito pela pasta. Na Grande Vitória, a Capital, Viana e Fundão sancionaram o plano dentro do prazo, que se encerrou na última quarta (24). Em Vila Velha, o plano já foi aprovado no Legislativo, mas aguarda sanção do Executivo. Enquanto isso, nos municípios de Cariacica, Serra e Guarapari o projeto ainda não foi votado nas câmaras municipais. Os municípios de todo país tiveram o prazo de um ano para criar e sancionar o Plano Municipal de Educação. O documento contém objetivos, metas e ações propostas para a educação num período de 10 anos. Em Cariacica, de acordo com o representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública (Sindiupes), Renato Aleixo Alves, o plano já tramita na Câmara de Vereadores.

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Para Renato, o prazo de um ano para a elaboração do plano teria sido curto, tendo em vista a complexidade da matéria. Neste município, o documento deve ser votado e sancionado até o início deste mês de julho. Apesar de os municípios terem o prazo de uma década para implementar as metas, Renato acredita que Cariacica já deve começar a se adequar no próximo ano. “Acreditamos que no ano que vem muitas dessas políticas já serão implementadas”, contou à Rádio CBN Vitória.

Essa implementação, no entanto, pode dar muito trabalho. Os planos municipais seguem as diretrizes do Plano Nacional, que tem 20 metas. Entre elas estão a universalização da educação infantil na pré-escola para crianças de quatro a cinco anos; ampliação da oferta da educação infantil e ensino fundamental de nove anos para toda a população de seis a 14 anos.

Sistematização na Serra

Na Serra o plano ainda é debatido desde o ano passado. Cinco audiências públicas foram realizadas com a sociedade e comunidades escolares. De acordo com a secretária municipal de Educação, Vera Casteglione, o plano está em fase de sistematização e deve ir à Câmara somente no início do próximo mês. “A partir da sistematização o Fórum de Educação vai se reunir para deliberar sobre as propostas e assim poderemos finalizar nosso projeto de lei”, disse.