Quantidades de vasectomias aumentam 21% no Espírito Santo

Decisão sobre vasectomia deve ser bastante pensada e discutida entre o casal Crédito: Divulgação

O motorista Ronaldo Duarte tinha 38 anos e três filhos quando decidiu realizar uma cirurgia de vasectomia. Além da vontade de não ter mais filhos, outro ponto que pesou na decisão foi a necessidade que a esposa dele tinha de parar de tomar comprimidos de anticoncepcional, para evitar problemas de saúde.

Your browser does not support the audio element. Quantidades de vasectomias aumentam 21 por cento no ES

Ronaldo fez a cirurgia no começo de 2017 e agora é um dos vários homens capixabas que foram submetidos ao processo de esterilização. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o número de cirurgias de pelo Sistema Único de Saúde (SUS) aumentou 21% em dois anos. Em 2015 foram realizados 392 procedimentos, em 2017 foram 397 e no ano passado foram 476 cirurgias.

Mais de um ano e meio após a cirurgia, Ronaldo Duarte afirma que não se arrependeu. "Com certeza melhorou. Porque agora não tem mais o controle de remédio e o controle hormonal. Melhorou bastante a qualidade de vida da gente", disse o motorista.

Na cirurgia de vasectomia, o médico corta, no sistema genital, os canais deferentes que conduzem os espermatozoides dos testículos até o pênis. Desta forma, os espermatozoides não são liberados durante a ejaculação e, por isso, o óvulo não pode ser fecundado, evitando a gravidez.

O médico Eduardo Marsiglia afirma que o procedimento e a recuperação são rápidos. Em alguns casos, os pacientes voltam à rotina normalmente em até um dia depois do procedimento. "É extremamente simples, feito com anestesia local. São dados dois cortes na bolsa escrotal para cortar o vaso que leva espermatozoide para o meio externo", explicou o médico.

Apesar da cirurgia ser simples, o procedimento não pode ser realizado por todos os interessados. Apenas podem ser submetidos à cirurgia os homens com mais de 25 anos e que tenham pelo menos dois filhos. Os que são casados precisam do consentimento da esposa para realizar o procedimento. Entre a data da solicitação e o dia da cirurgia há uma espera de, pelo menos, dois meses, para evitar arrependimentos.

O médico também esclarece que a vasectomia não atrapalha o desempenho sexual. Os nervos e vasos sanguíneos envolvidos na ereção não são atingidos na cirurgia.