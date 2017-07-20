Quantidade de poeira cresce em todas as estações de monitoramento

A quantidade de poeira sedimentável (que inclui o pó preto) cresceu em maio em todas as 10 estações de monitoramento usadas pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema). Nenhuma estação superou o limite estadual, de 14 g/ m² nos 30 dias, mas o aumento de abril para maio de 2017 chamou a atenção de moradores e ambientalistas.

Na estação de monitoramento do Centro, a poluição cresceu mais de 500% de 0,9 para 5,3 g/ m². Em Jardim Camburi, esse número dobrou, assim como nas estações da Enseada do Suá, de Vila Velha Centro, de Cariacica, da Ilha do Boi e de Laranjeiras.

A dona de casa Maria José Ribeiro, que mora em Camburi, relata que o piso da casa fica cheio de marcas dos pés por causa da poeira. "A gente não pode nem andar. Se você anda dentro de casa, até a pisada no chão fica marcada. É horrível mesmo, não tem jeito. Mas, como diz o ditado, vamos fazer o quê?", lamenta

O aposentado Letâncio de Sousa conta que é difícil manter a casa limpa no bairro. "(Poeira) nos móveis, no chão. Muita poeira mesmo. Minha esposa reclama muito e quando eu limpo a casa também sinto", diz.

O presidente da ONG Juntos SOS ES Ambiental, Eraylton Moreschi, questiona a transparência dos dados e pede que o Iema apresente informações técnicas que comprovem o resultado da medição. "Seria muito importante apresentar estudos e relatórios técnicos que comprovassem essas medições tanto do mês de abril quanto do mês de maio. Quais as fundamentações e quais as justificativas técnicas para que ocorressem no mês de abril dez menores números e a mesma coisa em maio, quando todos subiram?", polemiza.