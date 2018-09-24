A apreensão de maconha nas rodovias federais do Espírito Santo teve crescimento em 2018, em comparação com o ano passado. Só nos primeiros oito meses deste ano a quantidade da maconha apreendida já é maior do que todo o volume de 2017. Os números da Polícia Rodoviária Federal apontam que, de janeiro a agosto deste ano, foram 763 Kg da droga retirados de circulação, enquanto em todo o ano passado foram 644 Kg - cerca de 120 Kg a mais no período.
Quantidade de maconha apreendida nas BRs já supera a de 2017 no ES
Na avaliação do superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no estado, Wilys Lyra, a maior parte da droga apreendida tinha o próprio Espírito Santo como destino. Em muitos casos, a maconha tem chegado em estradas da divisa com Minas Gerais. Lyra também diz que os traficantes interessados em levar a droga para outros estados buscam rotas menos frequentadas. Se um traficante planeja transportar drogas do Rio de Janeiro para a Bahia, por exemplo, evita o trânsito BR-101.
"A droga começou a entrar por vias não federais, por vias estaduais ou então, mudando, saindo das BRs 101 e 262, e procurando outras rodoviais federais de menor fluxo e de menor fiscalização. Nós temos drogas entrando (no estado) pela BR-259, em Colatina, e por rodoviais estaduais do Noroeste do Espírito Santo", explicou.
O superintendente da PRF também explica que, geralmente, os traficantes enviam a droga para o território capixaba com veículos de transporte diversificados.
"O traficante prefere dividir a carga. Ele manda a droga em automóveis, em ônibus, em veículos pesados, de forma a dificultar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal e das demais forças de segurança. Ele vai passar (a carga) ao mesmo tempo em locais diferentes, nós temos que dividir o nosso efetivo e acaba facilitando para ele", disse Wilys Lira.
COCAÍNA
Em relação à quantidade de cocaína, nos primeiros oito meses deste ano foram apreendidos 1,2 Kg da droga nas rodoviais federais do estado. No ano passado foram 539 Kg. No entanto, Wilys Lira destacou que 524 quilos do ano passado foram apreendidos em uma única operação, em novembro. Na ocasião, os fardos de cocaína estavam em uma carreta que transportava milho.