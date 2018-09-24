Apreensão de maconha aumenta nas rodoviais federais do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

A apreensão de maconha nas rodovias federais do Espírito Santo teve crescimento em 2018, em comparação com o ano passado. Só nos primeiros oito meses deste ano a quantidade da maconha apreendida já é maior do que todo o volume de 2017. Os números da Polícia Rodoviária Federal apontam que, de janeiro a agosto deste ano, foram 763 Kg da droga retirados de circulação, enquanto em todo o ano passado foram 644 Kg - cerca de 120 Kg a mais no período.

Your browser does not support the audio element. Quantidade de maconha apreendida nas BRs já supera a de 2017 no ES

Na avaliação do superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no estado, Wilys Lyra, a maior parte da droga apreendida tinha o próprio Espírito Santo como destino. Em muitos casos, a maconha tem chegado em estradas da divisa com Minas Gerais. Lyra também diz que os traficantes interessados em levar a droga para outros estados buscam rotas menos frequentadas. Se um traficante planeja transportar drogas do Rio de Janeiro para a Bahia, por exemplo, evita o trânsito BR-101.

"A droga começou a entrar por vias não federais, por vias estaduais ou então, mudando, saindo das BRs 101 e 262, e procurando outras rodoviais federais de menor fluxo e de menor fiscalização. Nós temos drogas entrando (no estado) pela BR-259, em Colatina, e por rodoviais estaduais do Noroeste do Espírito Santo", explicou.

O superintendente da PRF também explica que, geralmente, os traficantes enviam a droga para o território capixaba com veículos de transporte diversificados.

"O traficante prefere dividir a carga. Ele manda a droga em automóveis, em ônibus, em veículos pesados, de forma a dificultar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal e das demais forças de segurança. Ele vai passar (a carga) ao mesmo tempo em locais diferentes, nós temos que dividir o nosso efetivo e acaba facilitando para ele", disse Wilys Lira.

COCAÍNA