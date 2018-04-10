Quantidade de lixo espalhado na Prainha surpreende, em Vila Velha

Lixo jogado no Parque da Prainha Crédito: Caíque Verli

Um dia depois do encerramento da Festa da Penha, a região da Prainha amanheceu nesta terça-feira (10) com muito lixo na rua. Papel, folhetos do Convento da Penha, copos de plástico, latas e restos de comida tomavam grandes áreas do local do parque, em Vila Velha. Uma cena que muitos consideravam um contraste com uma festa tão bonita como é a homenagem à padroeira do Estado.

A quantidade de lixo impressiona. A equipe de limpeza da Prefeitura de Vila Velha recolheu de 5 a 6 toneladas de resíduos por dia durante a festa.

Your browser does not support the audio element. Quantidade de lixo espalhados na Prainha surpreende, em Vila Velha

Esse cenário assustou inclusive quem trabalha há muito tempo na limpeza e atua na festa, como o gari Marcelo Dias. "Eu acho uma falta de respeito, falta de consideração. Esse ambiente não é só para as festas. Falta consciência porque tem lixeira, e os contentores", lamenta o profissional.

Lixo jogado no Parque da Prainha Crédito: Caíque Verli

Segundo a Prefeitura, o serviço de limpeza foi reforçado na Festa da Penha e a coleta de resíduos foi realizada três vezes por dia, de 6h às 21h. A Festa terminou nesta segunda-feira (09) com a missa de encerramento, que recebeu aproximadamente 90 mil pessoas.

O arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, voltou a a afirmar que esta foi a última Festa da Penha em que participa como líder da Igreja Católica no Espírito Santo. Com 75 anos, Dom Luiz já enviou a carta de renúncia ao Papa Francisco e espera um retorno do pontífice. Durante a homilia nesta segunda, o arcebispo falou sobre a violência e a dor das mães que perderam seus filhos assassinados.

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