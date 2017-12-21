Lesley Soares da Silva, de 27 anos, e o irmão, Lucas Henrique da Silva Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Integrantes da principal organização criminosa responsável pelo tráfico na região do Morro da Garrafa, em Vitória, foram presos em uma operação da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar. A quadrilha é apontada pelas autoridades como uma das mais violentas da Grande Vitória por conta dos armamentos utilizados pelos criminosos.

O delegado adjunto da Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes (Deten), Augusto Giorno, explicou como o bando agia. “É uma quadrilha extremamente bem estruturada, que tem um poderio bélico muito grande e, além de tudo, atuava em um local estratégico para o fornecimento de crack para usuários que atormentam a população da região.”

Your browser does not support the audio element. Quadrilha que chefiava tráfico no Morro da Garrafa é presa em Vitória

A organização é responsável pelo fornecimento de drogas para usuários de cracolândias nos bairros

Enseada do Suá e Praia de Santa Helena, segundo a Polícia Civil. Um empresário também é suspeito de fazer parte do esquema, possivelmente praticando lavagem de dinheiro.

As investigações começaram após câmeras da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória flagrarem bandidos armados com fuzis na região da Praia do Suá. Depois disso, os investigadores acompanharam a rotina dos criminosos, o que culminou, em setembro deste ano, com a prisão de Lesley Soares da Silva, que seria o chefe da quadrilha.

Depois disso, o irmão dele, Lucas Henrique Soares da Silva, assumiu o controle do tráfico no Morro da Garrafa, mas também foi preso no momento em que entregava R$ 4.490,00 para o empresário suspeito de fazer parte da quadrilha. O empresário não foi preso porque não houve comprovação de que ele cometia algum crime.

Felipe Martins de Paulo, de 20 anos (à esq), e Bruno Rodrigues Serqueira Fraga, vulgo 'Playboy', de 22 anos (à dir) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Além disso, dois homens apontados como seguranças do tráfico foram presos nesta semana com a deflagração da operação: Bruno Rodrigues Siqueira Fraga, chamado de Playboy, era morador de Jardim da Penha, mas atuava como soldado da quadrilha. O último a ser capturado pela polícia foi Felipe Martins de Paulo, também segurança da organização criminosa.