Quadrilha que assaltou bancos e usou explosivo em Jacaraípe é reconhecida por roubos em Fundão

Os criminosos que praticavam assaltos em bancos da Serra utilizando explosivos, também roubavam casas no município de Fundão há pelo menos um mês. A confirmação veio das vítimas, que reconheceram quatro pessoas da quadrilha presas na quarta-feira (04), por participação na tentativa de explosão de caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal em Jacaraípe, no dia 11 de outubro.

O último alvo, também em Jacaraípe, foi atacado na madrugada desta quinta-feira (05), quando os integrantes dessa quadrilha, que ainda permaneciam soltos, deixaram uma agência do Banco do Brasil totalmente destruída ao explodirem os caixas eletrônicos para roubar dinheiro. Por esta ação, cinco pessoas foram presas.

Um engenheiro civil de 48 anos reconheceu Simone Arcanja da Silva, 30 anos, presa na quarta-feira em Nova Almeida, Serra, como integrante do grupo. Junto com ela foram presos Michel Alves da Silva Leal, 25 anos, Luis Henrique Santos, 24, Ismael Roberto Souza Mendes, 33.

O engenheiro também reconheceu alguns desses homens como sendo os assaltantes que amarram ele, a esposa e o filho de nove anos, em outubro, durante um assalto à sua residência, que fica em Praia Grande, Fundão. Segundo a vítima, esses homens armados invadiram a casa dele e demonstraram conhecer a rotina da família. Ele acredita que Simone, enquanto diarista na casa dele, passou as informações.

"Eles entraram umas 20h30. Eles me abordaram e falaram assim: perdeu, maluco. Quero dinheiro, quero tudo, sei quem é você, sei tudo que você tem e vou matar todo mundo. Mandaram eu deitar no chão. Foram no quarto, abordaram minha esposa. E voltaram perguntando onde estava o dinheiro que eu ia pagar o seguro do carro, o perfume francês que eu usava, as roupas que minha esposa vendia, o dinheiro que eu tinha em casa, os meus tênis", lembrou.

Os criminosos foram embora levando cinco celulares, dois computadores, quatro televisores, R$ 10.500 em dinheiro, R$ 50 mil em roupas, jogos eletrônicos e um Jeep Cherokee.

Novo assalto

Uma aposentada de 60 anos também reconheceu os homens, pela voz, como sendo os assaltantes que invadiram a residência dela, também em Praia Grande, em 18 de outubro. Ela e a filha foram rendidas e amarradas durante a ação. "Ele amarrou minha filha, me levou para o quarto, tirou tudo, jogou tudo no chão, dizendo que queria joia e dinheiro. Como eu disse que não tinha nada, ele foi pegando tudo que podia: roupa, notebook, televisões, máquina fotográfica. E ainda me chamou de pobre. Eram dois dentro da casa e dois do lado de fora. Eles ainda pegaram o carro do meu marido", disse.

Prisões

Na tarde desta quinta, policiais militares perseguiram um i30 prata e conseguiram prender dois suspeitos: Felipe Lima Souza, 21 anos, e Endrick Braga Neto, 23 anos. Eles negaram participação no assalto ao banco, mas Felipe admitiu que comprou o veículo pelo valor de R$ 300 e que sabia que ele era fruto de assalto. "Só não sabia que tinha sido usado nessa história do Banco do Brasil", relatou.

Durante essa ocorrência, a PM ainda recebeu denúncia de que integrantes da quadrilha estariam escondidos em uma quitinete. Marcelo Ferreira Júnior, 18 anos; Marlon Bruno André Gonçalves, 29 anos; e Raphael Souza Dias, 26 anos foram presos.

Em apresentação à imprensa, durante coletiva da Delegacia de Roubo a Banco, Marcelo afirmou que sua função na quadrilha era montar as bombas utilizadas. Ele relatou ter aprendido a mexer em explosivos pela internet e disse não conhecer o chefe da quadrilha. Alegou ser o primeiro assalto, que chegou ao Espírito Santo de ônibus com um amigo, e conheceu o restante dos comparsas em uma festa. O crime foi orquestrado por contato telefônico.

Já Raphael afirmou que se arrepende do que fez porque ele nunca tinha roubado. Ele disse que trabalhava em São Paulo e que resolveu praticar o assalto porque ficou sem dinheiro no Espírito Santo. Enquanto Marlon alega que apenas alugou uma casa para os outros dois homens, sem saber que eles praticavam assaltos.

A polícia associou os dois casos de assalto à bancos de Jacaraípe após perceber que o material explosivo deixado no Banco do Brasil era o mesmo que aparecia em fotos contidas no celular de um dos presos na última quarta-feira pela tentativa de assalto à Caixa Econômica Federal.

São Paulo

Das nove pessoas presas até o momento, cinco são de São Paulo e a polícia acredita que o material explosivo vem daquele Estado, segundo o titular da Roubo a Bancos, Aelistom de Azevedo. "A polícia sabe que tem mais envolvidos, já identificou eles e vai pedir as prisões", afirmou.