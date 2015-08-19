Quadrilha é presa por adulterar cerveja

Uma quadrilha que adulterava garrafas de cerveja foi presa na noite desta terça-feira (18) em um galpão de Cariacica. No local, foram encontradas cerca de 13 mil garrafas da bebida, de 600 ml, com rótulos trocados. Ao todo, doze pessoas foram detidas. A delegada Lana Lages, chefe do Núcleo de Repressão à Organizações Criminosas (Nuroc), afirmou que o grupo vinha sendo monitorado há cerca de um mês.

"A quadrilha comprava cervejas de marcas mais baratas como Cristal, Local e Outra e substituíam os rótulos e as tampas por marcas mais caras, como Skol e Brahma", afirma a delegada. Em seguida, os produtos adulterados eram vendidos para comerciantes.

As cervejas mais baratas eram compradas por R$ 2,20 e revendidas por cerca de R$ 4 aos comércios. No galpão, foram encontradas 800 caixas de cervejas. Segundo a delegada, doze pessoas estavam no galpão, muitas delas de outros estados do Brasil, como Tocantins e Goiás.

"Acreditamos que a quadrilha trabalha em nível nacional, com braços em vários Estados", disse a chefe do Nuroc. Todos eles serão encaminhados à delegacia para prestar depoimento. Além das garrafas, rótulos e tampinhas, a operação encontrou no galpão baldes de cola e martelos, usados no processo de adulteração das garrafas.

Tudo era feito sem as mínimas condições de higiene. "O local é fétido e sujo. Provavelmente havia muita contaminação das cervejas com germes e bactérias", declarou a delegada. A delegada não soube dizer para que locais exatamente as cervejas eram vendidas nem se os comerciantes que compravam os produtos sabiam do esquema ou se também eram enganados pela quadrilha.