Quadrilha deu prejuízo acima de meio milhão de reais com 'chupa-cabras'

Uma quadrilha de sete pessoas deu prejuízo de mais de R$ 600 mil no Espírito Santo com “chupa-cabras” instalados em caixas eletrônicos. Quatro suspeitos já estão presos em São Paulo, mas a polícia capixaba pretende colher depoimentos deles no Espírito Santo, para concluir as investigações. Outros três estão foragidos e têm mandados de prisão decretados. A Polícia Federal e a Polícia Civil de São Paulo auxiliam nas buscas.

Os presos são: Pedro Alcântara Batista, de 38 anos; José Felipe de Lourenzo Araújo, de 31 anos, conhecido como “Alemão” ou “Xuxa”; João Roberto Basílio Júnior, de 33 anos; e Izidoro Felex Batista, de 38 anos (irmão gêmeo de Pedro). Italo Teixeira Lima, de 35 anos, é um dos foragidos, mas está com prisão decretada, de acordo com o delegado de Roubo a Bancos no Espírito Santo, Jordano Bruno. Os nomes dos outros foragidos estão sob sigilo. Aproximadamente 600 correntistas foram alvos dos criminosos.

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Os equipamentos utilizados nos golpes foram encontrados em nove terminais de autoatendimento, entre supermercados, centros comerciais e agências bancárias. Esses locais incluem hipermercados, em Bento Ferreira (Vitória), Praia de Itaparica (Vila Velha), Parque Residencial (Serra), um shopping na Capital e um centro comercial localizado na Vila Rubim (também em Vitória).

Assista abaixo ao vídeo, disponibilizado pela polícia, que mostra quatro integrantes da quadrilha, modificando um terminal eletrônico. Eles – um homem de traje social com camisa azul, um rapaz de óculos escuros e outros dois que aparecem com uma caixa de papelão, que contém o chupa-cabras – fingem que estão trabalhando ou circulando normalmente no local, um hipermercado em Vitória.

Segundo Jordano Bruno, o Banestes era a instituição mais visada pelos criminosos. A suspeita é de que a falta de segurança do banco, que usava cartões sem chip, era a principal motivação da escolha. O Banestes informou à reportagem que já atualizou a base de dados dos cartões para novos modelos com chip, mais modernos e seguros. Além disso o banco realiza ações para incentivar os clientes a trocarem o modelo antigo pelo cartão com chip. Os clientes que não receberem seus cartões com chip devem procurar sua agência para troca de cartão e também atualizar seus dados cadastrais.

A investigação policial começou há cerca de três meses, mas os bandidos agiam desde fevereiro deste ano. Além do Espírito Santo, o bando agiu em outros seis estados. Jordano Bruno afirma que eles usavam os dados de clientes bancários para clonagem dos cartões, saques e compras de produtos, principalmente smartphones, que eram revendidos posteriormente.

Chupa-cabras que filmam senhas digitadas

Chupa-cabras modernos chegavam a filmar a digitação das senhas e enviavam os dados a uma central, sediada em São Paulo. “Os equipamentos ficavam em São Paulo, num espaço que chamamos de laboratório. Eles agiam em vários estados e para não serem descobertos deixavam essa parte logística em São Paulo”, explicou.

O delegado também orienta os clientes de agências bancárias para não caírem no golpe. “Verificando se chegou alguma pagamento estranho na fatura que registre a ocorrência e peça o ressarcimento à instituição financeira. E quando for utilizar um caixa procurar se tem algum detalhe diferente”, orienta.

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