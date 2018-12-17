Quadrilha batizava combustível com material utilizado em construção

Policiais militares de Aracruz utilizavam combustível da PM para uso pessoal Crédito: MPES

Investigadores que atuam na Operação Lídima, que desarticulou uma quadrilha que falsificava combustível em quatro estados brasileiros, descobriram que até material de construção era usado para disfarçar a gasolina adulterada e prejudicar milhares de consumidores.

A operação foi deflagrada pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Espírito Santo, e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual. Dezessete pessoas foram presas na primeira fase da investigação, ocorrida no último dia 3 de dezembro, entre empresários, donos de distribuidoras, de postos de combustíveis e funcionários.

O gerente do Nuroc, delegado Raphael Ramos, contou que os investigadores identificaram, através de uma interceptação telefônica, que algumas pessoas investigadas colocavam pó xadrez, um tipo de corante para massa de cimento, no combustível. "Elas tinham a preocupação em manter a coloração, a aparência do combustível em geral. Muitas vezes não havia o produto químico adequado. Eles acabavam usando o pó xadrez", explica.

O esquema foi descoberto no Espírito Santo, mas o combustível adulterado era levado para pelo menos outros três Estados, segundo o delegado. A gasolina era misturada com solvente e água e o combustível batizado, além de danificar o motor do veículo, acaba mais rápido.

"Indicativo de que ia para o Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso.É gasolina feita de forma artesanal, quase empírica. As misturas eram feitas dentro de caminhões, dentro de transportadoras", alerta.

De acordo com o delegado, consumidores que abasteceram os seus veículos com a gasolina adulterada apresentaram problemas em seus veículos. Segundo a polícia, teve gente que precisou mandar o carro para consertar o motor. Foram diversos tipos de reclamação, informou a polícia. Raphael Ramos complementou sobre até a presença de queixas quanto a quem adquiria o produto modificado para comercialização. “Houve caso de devolução do combustível adulterado por parte de quem comprou do fornecedor, havendo reclamação de seu odor e de sua coloração.

Your browser does not support the audio element. Quadrilha batizava combustível com material utilizado em construção