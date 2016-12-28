A virada de ano é conhecida pelas superstições que envolvem a data. Há quem acredita que pular as chamadas “sete ondinhas” seja sinônimo de iniciar o ano com o pé direito. Outros que mexem em toda a alimentação com a finalidade de atrair energias positivas.

A engenheira agrônoma Juliana Rodrigues, de 42 anos, é adepta a várias superstições no Ano-Novo: pular ondinhas, vestir roupas íntimas de uma cor para atrair algo específico, como o dinheiro, e outra branca por cima, e comer alimentos como lentilha, romã e uva, sinônimos de sorte e atração de dinheiro. Juliana acredita que é necessário ter fé.

“É o fato de você acreditar. Você acredita e acha que as coisas boas podem ter relação com o que achou que traria sorte. É confiar e ter fé para que as energias boas cheguem para fazer o ano ser bom”, acrescenta.

Your browser does not support the audio element. Pular sete ondas, vestir roupa branca e colocar romã na carteira são as superstições mais praticadas no Ano Novo

Alimentação

As principais superstições também envolvem a alimentação. A nutricionista Tatiana Mara explica as principais: lentilha, que tem relação com a sorte, semente de romã, que embrulhada na carteira atrairia dinheiro, lombo de porco e pernil, que tem relação com prosperidade, uva com dinheiro, arroz com riqueza, e nozes com fertilidade.

Para a nutricionista, todos os alimentos são ricos em nutrientes importantes para a saúde como a lentilha, com proteínas; a uva com alto valor energético e antioxidante; assim como a romã, que previne ainda contra o envelhecimento precoce.

Tatiana ressalta que é necessário ter cuidado para não exagerar na alimentação e caso o excesso aconteça, não adianta ficar o primeiro dia do ano sem comer nada para compensar.“O importante é voltar o plano alimentar mais saudável, com frutas. Começar com um suco mais nutriente, como suco verde, com coco, com pedaço de frutas, para jé melhorar o metabolismo desde cedo”, acrescenta.