João Coser Crédito: Divulgação

Após um processo de eleição muito conturbado para o comando estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), o presidente reeleito da sigla, João Coser, afirma que o partido vai desembarcar do governo Paulo Hartung (PMDB) entre os meses de junho e julho. Além disso, ele sinaliza que vai buscar uma candidatura a deputado federal em 2018.

Your browser does not support the audio element. PT sai do governo Hartung em junho ou julho, diz Coser

De acordo com o presidente reeleito, a primeira atitude a frente do PT será cumprir as resoluções do congresso realizado no último sábado. Entre essas resoluções, está a saída do governo estadual, o que deve acontecer até o início do segundo semestre deste ano. “Entre junho e julho, logo que for constituída a comissão executiva, ela será adotada. Cumprir as resoluções é a primeira tarefa que eu vou conduzir como presidente”, disse.

João Coser também afirma que vai se dedicar integralmente à presidência do partido e que, depois de ter sido secretário de Desenvolvimento Urbano de Paulo Hartung, não pretende ocupar outra função comissionada. No entanto, ele tem interesse em ser candidato a deputado federal em 2018. “Se depender da minha vontade, eu vou trabalhar para ser candidato a deputado federal. É o que eu acho que está no meu horizonte e o que eu tenho, hoje, condições de disputar”, frisou.

METAS PARA 2018

Sobre os objetivos do PT no Espírito Santo, Coser disse que o partido ainda tomará suas decisões sobre uma possível candidatura majoritária ao governo do Estado ou não. No entanto, o que é certo é que não serão feitas alianças com partidos que votaram pelo impeachment de Dilma Rousseff. De acordo com o ex-prefeito de Vitória, hoje, a principal meta do PT no Espírito Santo é fortalecer a candidatura de Lula à presidência.

GIVALDO x COSER

Em entrevista à Rádio CBN, Coser também disse ver com tristeza declarações do adversário pela presidência do diretório estadual, o deputado federal Givaldo Vieira, de que o grupo do ex-prefeito de Vitória ganhou a disputa com pressão, inclusive externa, sobre os delegados. O parlamentar também indicou que irá recorrer ao diretório nacional do PT.