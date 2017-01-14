O Partido dos Trabalhadores (PT) vai continuar na base do governo estadual comandado por Paulo Hartung (PMDB). Houve uma tentativa de discutir um possível desembarque da equipe em reunião neste sábado (14), o que não aconteceu. O debate pode voltar a ocorrer a partir de março, com as mudanças na direção estadual, mas, se confirmada uma possível ida do governador para o PSDB, essa permanência pode ser alterar.

O atual secretário estadual de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Coser, vai deixar o cargo para voltar à presidência do PT no Estado, mas disse que não é uma sinalização da saída da legenda do governo, que conta com 15 petistas atualmente nos seus quadros.

Your browser does not support the audio element. PT continua com Hartung, mas descarta aliança se governador se filiar ao PSDB

João Coser defende a continuidade no governo e analisa que é importante pensar na população, mesmo o PMDB sendo o partido de Michel Temer, que assumiu a presidência do país após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Já sobre a possibilidade de Hartung desembarcar no PSDB, Coser ressalta a possibilidade de mudar a decisão de continuar no governo capixaba.

“É difícil ficar em um governo do PSDB. Os projetos que eles defendem são antagônicos e distintos dos do PT. Eu particularmente não defendo e acredito que o partido construa uma unidade de não estar presente em um governo do PSDB, independente do nome”, explica.

Coser também falou que será difícil permanecer no governo quando Hartung se desincompatibilizar para disputar uma vaga no Congresso Nacional em 2018, ocasião em que assumiria César Colnago (PSDB).

Correntes contrárias

No PT há dirigentes contrários à permanência no governo estadual. Perly Cipriano, candidato à prefeitura de Vitória em 2016, é um deles e acredita que a discussão vai continuar com a saída de Coser do cargo de secretário. “Vamos continuar defendendo que não devemos fazer parte do governo. Agora a saída do João (Coser) é importante, por isso acho que essa discussão vai continuar dentro do partido”, disse.