Jair Bolsonaro e Fernando Haddad Crédito: Reprodução

Com o novo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, definido em primeiro turno, o PSL e o PT começam, agora, a planejar como serão as campanhas presidenciais de Jair Bolsonaro e de Fernando Haddad no Estado. As direções das duas legendas se reúnem nesta semana para definir as estratégias junto aos eleitores capixabas.

Aqui no Espírito Santo, no primeiro turno, Bolsonaro atingiu 54,76% dos votos válidos. O deputado federal Carlos Manato, derrotado na eleição para governador, vai coordenar a campanha capixaba do capitão da reserva do Exército. Para ampliar esses números no segundo turno, o presidente estadual do PSL, Amarildo Lovato ,diz que a sigla vai apostar em propaganda, na internet, em carreatas e que vai repetir o ato em que os manifestantes pró-Bolsonaro atravessaram a Terceira Ponte.

Lovato diz que aguarda ainda uma autorização dos médicos que cuidam da recuperação do candidato para tentar trazê-lo ao Estado. "A gente pretende acelerar mais ainda (a campanha). Nós que fizemos 55% no primeiro turno, queremos em torno de 60, 65% dos votos válidos".

Your browser does not support the audio element. PSL quer trazer Bolsonaro ao Estado e PT aposta em mobilizações

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Quanto ao Partido dos Trabalhadores (PT), o desafio para o segundo turno se mostra grande no Espírito Santo. O partido elegeu um deputado federal e uma deputada estadual, enquanto o PSL terá a maior bancada na Assembleia Legislativa. O candidato à presidência Fernando Haddad teve 24,20% dos votos válidos entre os capixabas. O presidente estadual do PT no Estado, João Coser, diz que haverá mobilizações de ruas em todas as cidades capixabas, mas admite que será difícil ter mais votos que Bolsonaro no Espírito Santo.

"O Espírito Santo nunca nos deu uma vantagem significativa. Sempre ficamos atrás do nosso adversário. Mas vamos trabalhar da forma como sempre trabalhamos, fazendo as mobilizações de rua, com bandeiraços, caminhadas, distribuição de material", diz Coser, que não conseguiu se eleger para a Câmara dos Deputados.