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Reportagem Especial

Psicose puerperal e depressão pós-parto: programa visa ajudar gestantes no ES

Um estudo publicado pelo Jornal Britânico de Psiquiatria mostrou que uma em cada quatro grávidas pode desenvolver algum transtorno mental durante a gestação

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 11:27

Publicado em 

26 out 2023 às 11:27
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Gravidez, grávida, gestação, obstetrícia Crédito: Pexels
O período entre o pré-natal e o pós-parto pode provocar alterações na saúde mental de gestantes e desencadear transtornos como depressão e psicose puerperal. Um estudo publicado pelo Jornal Britânico de Psiquiatria mostrou que uma em cada quatro grávidas pode desenvolver algum transtorno mental durante a gestação. Para auxiliar mulheres a superar os desafios psíquicos advindos da gravidez, uma cooperativa de saúde em Vitória criou o Viver Gestantes. O programa estimula a aquisição de hábitos de vida saudáveis, orientando sobre cuidados necessários à gestante em toda a sua evolução. Ouça a reportagem especial do jornalista Vinícius Zagoto. 
ESPECIAL - VINICIUS ZAGOTO - 9.58S - REPORTAGEM GRAVIDEZ - 26-10-23.mp3

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