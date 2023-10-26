Psicose puerperal e depressão pós-parto: programa visa ajudar gestantes no ES

O período entre o pré-natal e o pós-parto pode provocar alterações na saúde mental de gestantes e desencadear transtornos como depressão e psicose puerperal. Um estudo publicado pelo Jornal Britânico de Psiquiatria mostrou que uma em cada quatro grávidas pode desenvolver algum transtorno mental durante a gestação. Para auxiliar mulheres a superar os desafios psíquicos advindos da gravidez, uma cooperativa de saúde em Vitória criou o Viver Gestantes. O programa estimula a aquisição de hábitos de vida saudáveis, orientando sobre cuidados necessários à gestante em toda a sua evolução. Ouça a reportagem especial do jornalista Vinícius Zagoto.