"Próximo presidente eleito precisa ter maioria no Congresso", diz FHC

Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em palestra no Fórum IEL de Gestão, realizado em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Em palestra para empresários capixabas, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, destacou que o próximo presidente eleito precisa ser tolerante e ter maioria no Congresso para conseguir colocar o país no rumo novamente. Ele também falou sobre a situação atual do ex-presidente Lula, que mesmo preso lidera as pesquisas de intenção de voto.

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Fernando Henrique explicou que não existe fórmula mágica para resolver os problemas enfrentados pelo Brasil nos últimos anos, porém, segundo ele, ter maioria no Congresso é fundamental para que o novo presidente possa colocar em prática as mudanças que o país necessita.

“Se você elege alguém que não é capaz de convencer as pessoas, de ter habilidade no congresso, vamos ficar parados, mas o mundo não vai parar”, contou.

Ele também comentou que a prisão de um candidato à presidência dificulta o entendimento do eleitor e salientou que foi o próprio Lula que promulgou a lei que não permite a candidatura de condenados em segunda instância. “É uma situação historicamente dramática. É uma pessoa que foi presidente da República, que tem apoio de uma parte da população, só que existe lei no Brasil e ela foi feita pelo presidente Lula”, contou.

Paulo Hartung

Antes do evento, Fernando Henrique se encontrou com o governador Paulo Hartung (MDB) no Palácio Anchieta. O ex-presidente elogiou a gestão de Hartung à frente do Estado.

“Paulo é competente. É uma pessoa que entrega resultados e é o que ele tem feito. Ele teve coragem para enfrentar situações financeiras difíceis e uma crise na segurança pública”.

Economia

Além de Fernando Henrique, o economista Luiz Carlos Mendonça de Barros também falou para empresários no Fórum IEL de Gestão. Para Barros, a volatilidade da moeda americana, que chegou a R$4,08 nesta quarta-feira (22) só terá fim após a definição das eleições presidenciais.

“Vamos viver isso até o momento em que tivermos um quadro eleitoral mais claro ou com o resultado final da eleições, mas isso depende do perfil do candidato que vai ganhar as eleições”, disse.