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Próxima de ser inaugurada, Leitão da Silva já apresenta buracos

A reportagem de A Gazeta esteve no local e constatou a abertura do asfalto em seis pontos, do encontro com a Avenida Rio Branco ao cruzamento com a Avenida César Hilal, no sentido Beira-Mar

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 16:57

Publicado em 

21 nov 2019 às 16:57
 
Próxima de ser inaugurada, a nova Avenida Leitão da Silva já apresenta problemas com a chuva. O grande volume de água registrado em Vitória nos últimos dias, somado ao fluxo de veículos na via, fez com que alguns buracos abrissem em trechos da avenida.
Próxima de ser inaugurada, Avenida Leitão da Silva já apresenta buracos
 
A reportagem de A Gazeta esteve no local e constatou a abertura do asfalto em seis pontos, do encontro com a Avenida Rio Branco ao cruzamento com a Avenida César Hilal, no sentido Beira-Mar. Todos os buracos ficam na pista da direita, principalmente próximo à Rua Carlos Alves, que liga a avenida Leitão da Silva à Avenida Vitória.
Buraco na Leitão da Silva, na saída da Rio Branco Crédito: José Carlos Schaeffer
O QUE DIZ O DER
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), responsável pela obra da nova Leitão da Silva, foi procurado pela reportagem para falar sobre a situação encontrada e respondeu por nota, dizendo que "até a entrega da obra, todas as pendências serão concluídas".
INAUGURAÇÃO ADIADA
A inauguração da nova Leitão da Silva, prevista para o dia 24 de novembro, foi adiada. As obras no trecho, que se arrastam desde 2014, precisaram parar devido às fortes chuvas dos últimos dias. Ainda não há nova previsão para a inauguração da via, já que é preciso sol e pistas totalmente secas para o retorno dos trabalhos.

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