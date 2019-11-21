Próxima de ser inaugurada, Leitão da Silva já apresenta buracos

Próxima de ser inaugurada, a nova Avenida Leitão da Silva já apresenta problemas com a chuva. O grande volume de água registrado em Vitória nos últimos dias, somado ao fluxo de veículos na via, fez com que alguns buracos abrissem em trechos da avenida.

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A reportagem de A Gazeta esteve no local e constatou a abertura do asfalto em seis pontos, do encontro com a Avenida Rio Branco ao cruzamento com a Avenida César Hilal, no sentido Beira-Mar. Todos os buracos ficam na pista da direita, principalmente próximo à Rua Carlos Alves, que liga a avenida Leitão da Silva à Avenida Vitória.

Buraco na Leitão da Silva, na saída da Rio Branco Crédito: José Carlos Schaeffer

O QUE DIZ O DER

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), responsável pela obra da nova Leitão da Silva, foi procurado pela reportagem para falar sobre a situação encontrada e respondeu por nota, dizendo que "até a entrega da obra, todas as pendências serão concluídas".

INAUGURAÇÃO ADIADA