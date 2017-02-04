Protestos atingem batalhões no Norte e Noroeste

No Norte do Estado, as manifestações de familiares de policiais militares acontecem neste sábado (04) nos municípios de Linhares, São Mateus, Nova Venécia, Aracruz e Sooretama. Em Linhares, o protesto é realizado em frente ao 12º Batalhão da PM, no bairro José Rodrigues Maciel. Cerca de 50 mulheres e parentes de militares estão no local. Já na região Noroeste, os protestos acontecem em Barra de São Francisco, Colatina, Água Doce do Norte, Ecoporanga, Mantenópolis, Santa Teresa e São Gabriel da Palha.