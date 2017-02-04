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Protestos atingem batalhões no Norte e Noroeste

Linhares, São Mateus, Nova Venécia, Aracruz, Sooretama, Barra de São Francisco, Colatina, Água Doce do Norte, Ecoporanga, Mantenópolis, Santa Teresa e São Gabriel da Palha

Publicado em 04 de Fevereiro de 2017 às 10:42

Publicado em 

04 fev 2017 às 10:42
No Norte do Estado, as manifestações de familiares de policiais militares acontecem neste sábado (04) nos municípios de Linhares, São Mateus, Nova Venécia, Aracruz e Sooretama. Em Linhares, o protesto é realizado em frente ao 12º Batalhão da PM, no bairro José Rodrigues Maciel. Cerca de 50 mulheres e parentes de militares estão no local. Já na região Noroeste, os protestos acontecem em Barra de São Francisco, Colatina, Água Doce do Norte, Ecoporanga, Mantenópolis, Santa Teresa e São Gabriel da Palha.
Flash - Amabily - 04-02-17

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