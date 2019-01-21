Protesto pela defesa da Justiça do Trabalho toma ruas de Vitória

Manifestação acontece no Centro de Vitória Crédito: Patrícia Scalzer

Em defesa da Justiça do Trabalho, várias entidades do Estado participaram de um ato no Centro de Vitória, na tarde desta segunda-feira. O protesto teve início em frente ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES). De lá, os trabalhadores seguiram em caminhada até o Fórum Trabalhista, no Parque Moscoso.

O motivo dessa manifestação, realizada também em outras cidades do país, foi a declaração dada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro no início deste mês. Na ocasião, ele afirmou que há um excesso de proteção aos trabalhadores e que estudava o fim da Justiça do Trabalho. "Em havendo clima, a medida poderia ser discutida", disse o presidente.

No Espírito Santo, o ato foi organizado pela OAB, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), a Associação dos Advogados Trabalhistas (Aesat), a Associação Nacional dos Procuradores Públicos, entre outras entidades sindicais que formam um núcleo permanente de defesa do Direito e da Justiça do Trabalho.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Advogados do Espírito Santo (Sindiadvogados), Ben-Hur Farina, é preciso ficar claro que a Justiça do Trabalho não auxilia apenas trabalhadores, mas também empresários.

“Quando há uma greve, a quem o empresário recorre? Justiça do Trabalho. Nos dissídios coletivos, quando fecham as ruas, é a Justiça do Trabalho que defende as empresas”, contou.

O procurador-geral do Trabalho e representante da Associação Nacional dos Procuradores Trabalho (ANPT), João Hilário Valentim, destacou que o ato não é contra o governo de Bolsonaro, mas em defesa da Corte do Trabalho.

“Esse movimento é para chamar a atenção da importância da Justiça do Trabalho. Uma instituição que tem mais de 70 anos e que vem ao longo desses anos prestando, com eficiência, um trabalho muito importante na solução dos conflitos individuais e coletivos do trabalho”, afirmou.

O presidente da comissão de direito do trabalho e sindical da OAB-ES, Edwar Felix, explicou que o objetivo é fazer com que o presidente repense sobre a extinção da Justiça do Trabalho.

“Temos a crença de que esses atos que acontecem em todo país sirvam para trazer uma reflexão mais aprofundada do presidente”.