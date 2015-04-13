Protesto leva 30 mil pessoas às ruas de Vitória e Vila Velha

Um grupo de manifestantes de Vila Velha atravessou a Terceira Ponte, e se encontrou com uma multidão que se concentrava na Praça do Papa desde às 16h. Trios elétricos e shows marcaram o "Vem para Rua Espírito Santo - 2º ato". Vestidos de verde e amarelo, com caras pintas, participantes carregavam cartazes com palavras de ordem contra o governo federal e a presidente Dilma. A corrupção e as investigações da Operação Lava Jato, que apuram o desvio de verbas na Petrobras, foram temas recorrentes.Os manifestantes também criticaram a senadora Rose de Freitas, por ter retirado sua assinatura da CPI do BNDES. Um ato simbólico foi feito para desfazer o voto dado a senadora. Um abaixo-assinado pedindo para que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Tóffoli não julgue os envolvidos da Lavo-Jato, por já ter sido advogado do PT e ser amigo pessoal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também circulou entre os manifestantes.Com vários cartazes, um grupo de amigos pedia intervenção militar e tentava convencer outros participantes dessa ideia, defendida por manifestantes como o radialista Cristiano Henrique Correa, 39 anos. "A gente é muito roubado, a gente não aceita mais isso. Por isso a gente pede a intervenção o sistema tem que cair. Em 64, realmente houve excessos. Foram 23 anos de ditadura, morriam em media 5 mil pessoas por ano. Na Democracia que a gente vive, a partir de 85, morrem, em media, 50 mil pessoas por ano por morte violenta. Não compensa a tortura, mas não compensa a tortura silenciosa que o governo faz com a gente", justificou.O técnico de segurança do trabalho, Wellington de Oliveira, 37 anos, é do município da Serra, mas veio para Vitória mostrar sua indignação. Ele não é a favor do militarismo e pensa em outras formas de acabar com a corrupção. "Queremos a retirada dos corruptos. Isso está impregnado no nosso sistema política brasileira, só o impeachment não resolve. Todo o sistema eleitoral brasileiro e partidos tem que ser revisto. O povo brasileiro precisa se conscientizar mais na hora de votar", afirmou.A manifestação também deu espaço para crianças participarem. O empresário Rodrigo Coutinho, 36 anos, levou os filhos de 5 e 7 anos para a Praça do Papa. Eles pediam a reforma política, autonomia da Polícia Federal para as investigações e o impeachment de Dilma. "Consciência cívica, desde cedo é sempre bom", afirmou.A Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, teve os dois sentidos ocupados pelos manifestantes. Um princípio de tumulto foi iniciado entre participantes e um motorista que se irritou com a interrupção do trânsito, mas logo foi desfeito pela Polícia Militar. Por volta das 17h30 um grupo se dispersou dos que estavam na Praça do Papa e, junto com um trio elétrico, seguiu em direção à Praia de Camburi, mas cerca de uma hora depois, o grupo se dispersou.A organização esperava que 200 mil pessoas fossem às ruas neste domingo. Giuliana Pavan, 28 anos, membro do Movimento Brasil Livre (MBL), que está à frente dos atos no Estado, acredita que a Festa da Penha, padroeira do Espírito Santo, foi o grande motivo para o movimento não atingir sua meta de participantes.