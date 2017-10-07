Uma manifestação paralisou o trânsito na Rodovia do Sol, no bairro Córrego Sete, próximo ao Recanto da Sereia, no km 29, em Vila Velha na manhã deste sábado (7). O protesto dos moradores do bairro citado, cerca de 30 pessoas ao todo, começou por volta das 6h30 e teve término pouco depois das 10h. O sentido Guarapari registrou cerca de três quilômetros de congestionamento.

Your browser does not support the audio element. Protesto interrompe Rodovia do Sol por mais de três horas

O motivo para o protesto é a falta de circulação de pelo menos duas linhas municipais de ônibus no bairro. Segundo os manifestantes, o problema já completa três meses. Um desvio no trânsito da região, que poderia ter sido utilizado pelos motoristas, durante a manifestação, chegou a ser bloqueado por passageiros de um ônibus, de acordo com testemunhas, o que impediu a passagem de veículos pelo local.

O engenheiro Ainer Zamprogno, de 35 anos, diz que iria para Guarapari pela rodovia. Ele ficou parado no trânsito por aproximadamente 15 minutos. Junta da família, o engenheiro preferiu retornar e fugir da rodovia congestionada. “A gente acabou contornando, passando por Vila Velha e indo para Cariacica para pegar a BR 101”, relatou à Rádio CBN.

A Prefeitura Municipal de Vila Velha informa que a viação Sanremo, que presta o serviço de transporte público municipal, já foi notificada e multada por ter paralisado a operação dos ônibus na região. A Prefeitura ainda fez uma solicitação para a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb) quanto a extensão das linhas do Transcol que atendem a localidade, com objetivo do sistema metropolitano atender às demandas daquelas comunidades.

A prefeitura aguarda a resposta da Ceturb. A Rádio CBN Vitória tentou localizar, mas não obteve contato com representantes da viação Sanremo.