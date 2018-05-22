Protesto entra no 2° dia e motorista é detido por tentar agredir PRF

Protesto de caminhoneiros em Viana no dia 22/05/2018 Crédito: Caíque Verli

O protesto dos caminhoneiros entrou em seu segundo dia nesta terça-feira (22) no Espírito Santo. Um motorista chegou a ser detido no final da noite de segunda-feira (21), acusado de tentar agredir um policial rodoviário no trevo da BR 101 em Viana, na Grande Vitória, onde mais de 200 caminhões estão parados no acostamento e em postos de combustível. A categoria protesta contra os aumentos sucessivos no preço do combustível.

Na manhã desta terça-feira, pelo menos quatro pontos de manifestação foram registrados no Estado. Em um deles, em Linhares, no Norte capixaba, a BR 101 chegou a ficar fechada após caminhoneiros atearem fogo em pneus na pista.

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Pedro Fernandes diz que a paralisação dos caminhoneiros não tem data para acabar Crédito: Caíque Verli

Na Grande Vitória, os motoristas estão concentrados no Trevo de Viana, que dá acesso às duas principais rodovias federais do Espírito Santo - a BR 101 e a 262. Eles impedem a passagem de caminhões pelas duas estradas, mas não bloqueiam a pista para carros de passeio e ônibus.

No local, um motorista se envolveu em uma confusão com a Polícia Rodoviária Federal, tentou agredir um agente e foi levado para a sede da Polícia Federal. O manifestante pagou uma fiança de quase R$ 8 mil e foi liberado.

O grupo de caminhoneiros fica às margens da rodovia e recebe apoio de vários motoristas que passam com carros de passeio pela estrada. Carlos Augusto Soares, que é caminhoneiro há doze anos, diz que o protesto luta para reduzir os custos de vida de toda a população.

"Estamos aqui pela luta de todos. Até a pessoa que está em casa. Porque estamos lutando pelo gás da cozinha que ele está usando lá para almoçar. Estamos lutando pelos preços dos combustíveis, que está tudo incluído pela Petrobrás", destaca.

A paralisação dos caminhoneiros é por tempo indeterminado e os manifestantes estão fechando até estradas de chão que podem ser usadas como desvios para fugir dos bloqueios. Para aguentar tanto tempo por lá, eles contam com carros pequenos para abastecê-los de comida e levá-los para tomar banho, como relata o caminhoneiro Pedro Fernandes: "Quem não é daqui, a gente está levando em postos de gasolina para tomar banho e voltar para o caminhão. A gente está se unindo, fazendo vaquinha, ajudando".

Caminhoneiros chegam a fechar estradas de chão Crédito: Caíque Verli