Protesto em Vitória: 71% querem o impeachment da presidente Dilma

Dentre os manifestantes que foram às ruas no último domingo (16), 71,58% querem o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT). Outros 19,95% preferem que ela renuncie. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo pelos cursos de graduação em Marketing e pós-graduação em Sociologia Política da Universidade Vila Velha (UVV), durante o protesto.

Quando perguntados sobre o que seria melhor para o Brasil, além do impeachment, 6,56% querem que o vice-presidente assuma o poder. Outros 9,58% defendem que o vice colocado nas últimas eleições assuma a presidência e 55,46% desejam que após o impeachment devem ser realizadas novas eleições.

A pesquisa mostrou que os manifestantes eram majoritariamente homens, acima dos 40 anos, com renda familiar de mais de R$ 4 mil, ensino superior completo e eleitores de Aécio Neves (PSDB) no último pleito. O questionário, que tem o objetivo de traçar o perfil socioeconômico e político dos manifestantes, foi aplicado em 377 pessoas na Praça do Papa, em Vitória, entre 15h e 17h.

O resultado da pesquisa mostra algumas contradições entre os manifestantes. Apesar de 91,26% deles se dizerem interessados em política, poucos participam de organizações políticas como movimentos sociais, sindicatos ou associações de bairro. Na verdade, 70,49% se considera apolítico ou apartidário. Mais de um terço dos manifestantes entrevistados se diz a favor da volta dos militares ao poder, pelo menos sob algumas circunstâncias.

Eles demonstraram desconfiança com relação aos aos poderes legislativo e executivo. Já as Forças Armadas, a igreja e os empresários são apontados como mais confiáveis pelos manifestantes entrevistados. A pesquisa também mostrou que os manifestantes são contra a legalização do aborto (46,17%), o financiamento privado de campanha (63,66) e a legalização do uso e porte de drogas (60,11%). Eles são a favor da redução da maioridade penal (63,66%) e da união civil entre pessoas do mesmo sexo (37,43%).